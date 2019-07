Před ligou ještě někdo přijde, slibuje teplický trenér Hejkal

„I tak utkání splnilo účel, protože jsem dal příležitost některým méně vytíženým hráčům. Pro mě to tedy nebyla generálka na ligu,“ doplnil trenér

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Zápas rozhodl v závěru 1. poločasu navrátilec z Polska Jakub Mareš proměněnou penaltou. Gól Martina Jindráčka neplatil pro ofsajd, střelu Jakuba Hory zastavila tyč.

Teplice tím zakončily herní kemp v Písku. „Soustředění bylo velmi dobře zorganizované, měli jsme výborné tréninkové plochy, takže s tím jsem spokojený. Mohli jsme určitě mít lepší výsledky. Už s Jihlavou jsme po poločase měli vést 3:0 a nakonec z toho byla remíza 2:2,“ zmínil Hejkal první duel.

Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Proti Jihlavě se parádně z dálky trefil novic Igor Paradin. „Jsem s ním velmi spokojený. A Mareš dal vítězný gól proti Vyšehradu, takže doufám, že si to začíná sedat,“ věří kouč, jemuž scházejí jiné dvě posily. Zranění jsou Španěl Migel Royo a druhý Rus Jevgenij Nazarov.

V sobotním zápase Hejkal zkusil styl na tři obránce. „Mám tři otazníky: jakým systémem budeme hrát, nějaký v hlavě mám, v jaké sestavě budeme hrát a kdo bude hrát, protože si myslím, že v tomto týdnu ještě někdo přijde,“ podotkl kouč; posílit teď chce ofenzivu.

Klub prodává permanentky na sezonu za 1 200 a 2 000 korun, zlevněná je za 300, dětská jen za padesát. Lístky na jednotlivé zápasy vyjdou muže na 150 korun (v předprodeji 110), ženy na 75 (55).

Do elitní soutěže skláři vstoupí v sobotu na trávníku Příbrami, výkop je v 17 hodin. Domácí premiéru obstará v neděli 21. července od sedmi večer hit s mistrem Slavií.

„Až na ta svalová zranění, která mě mrzí, naše letní příprava splnila účel. Udělali jsme, co jsme chtěli, a snad to přeneseme také do zápasů,“ přeje si kouč Teplic.