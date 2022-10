Teplický hrdina Žák vyučil Pardubice hattrickem: Góly mám v sobě

„Člověk musí pracovat každý den a jít si za tím, pak ho to odmění tím, že dá třeba hattrick,“ usmíval se sedmadvacetiletý dříč Filip Žák, zimní teplický import z druholigového Prostějova.

Jaký je hattrick zážitek?

Hlavní je, že jsme vyhráli a posledním Pardubicím odskočili. Třináct bodů je krásných, vážíme si toho. Samozřejmě i ty góly mě potěšily. Hattrick se nedává každý den, tenhle je můj první v profesionálním fotbale, prožívám to. Do týmové kasy zaplatím nějakou tisícovku. Za tři góly jsem strašně rád. Hlavně proto, že jsem se ze začátku sezony střelecky trápil. A těší mě, že ty branky pomohly týmu.

Vy jste si věřil už v zimě, že je budete i v nejvyšší soutěži střílet.

Možná jsem to ze začátku viděl trošku růžově. Poznal jsem, že není taková sranda dávat tady góly jako ve 2. lize. Cítím se teď dobře, dotrénoval jsem po zranění, po kterém to nebylo dobré. Pomohla mi reprezentační pauza, doběhal jsem to. Doufám, že ty góly nejsou výjimka a budu pokračovat dál.

V čem jsou ligové trefy složitější?

Myslel jsem si, že to půjde samo, ale hned jsem poznal, že ani náhodou. Když to srovnám s Prostějovem: pohybovali jsme se v horních patrech tabulky, útočníkům se hraje dobře, když mají pět střel, tři tutovky. V Teplicích jsme bojovali o záchranu, v plno zápasech jsme vpředu jen běhali a nedostali se pořádně k zakončení. Ale dneska už jsme dominovali na míči, měli plno šancí. Pro nás v útoku je lepší, když máme takový servis.

Vždy jste zakončoval zblízka.

Dostal jsem to třikrát krásně nachystané, ať už od Shejbala, Trubače nebo Vachouška, to už byla třešnička. Hrál druhý ligový zápas, mohl dát první gól, klobouk dolů, že mi šanci takhle nachystal.

Překvapil vás?

Popravdě jsem to nečekal, proto jsem se trefil se štěstím. Řval jsem na něj, ale on si míč krásně hodil a mohl střílet. Hned jsem mu děkoval. Říkal mi, že kdybychom takhle šli spolu ve dvou desetkrát, desetkrát by to vyřešil takhle. Ukázal charakter.

Je pro vás hattrick povzbuzení?

Strašně velké. Jsem útočník a my jsme hodnocení podle gólů, čísel, asistencí. Musím to zaklepat, že nám to s Gningem padá, na hřišti si rozumíme, on dal čtyři góly, já dal čtyři góly. Slušné od nás.

Pomáhá vám, že se na něj soupeři víc zaměřují?

Možná ano. Abu za nás odehrál fantastické zápasy, soupeři ho zdvojují, pro mě vzniká prostor. Dnes jsme to dokázali využít.

Který gól byl top?

Žádný nebyl moc hezký, vážím si všech tří, ale útočník neřeší, jestli gól je hezký nebo škaredý. Jde jen o to ho dát. A myslím, že to v sobě mám, jen to potvrzovat.

Jaké jste měl zranění?

Už na konci sezony zlomený loket, vynechal jsem nadstavbu. Pak jsem 14 dní trénoval, ale v přípravě jsem hlavou prorval zábradlí a měl jsem kvůli otřesu mozku velký výpadek. V optimu jsem se cítil až v sedmém kole. Zápasové tempo chybělo, sebekriticky musím říct, že v úvodu sezony ode mě výkony nebyly dobré. Jsem rád, že se dostávám do formy. A že jsme ve středu tabulky, kde chceme být. Jen se nesmíme vidět v oblacích.