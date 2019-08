Teplický Shejbal o kritice: Nerozhodí mě. No co, tak půjdu do práce

„Trenér měl pravdu, když nás po Slavii zkritizoval. Je to fakt,“ nevykrucoval se pětadvacetiletý pardubický rodák Shejbal. „Jako stopeři jsme zodpovědní za obranu, musíme to nějak ořvat. Když se dostane tolik gólů, je jedno, jestli u toho jsme, nebo ne. Vždycky to jde částečně za námi. Stejně jako za útočníky jde, když nedají góly.“

Po Slavii kouč Hejkal mluvil o těžkopádném, nerozhodném a laxním výkonu. Veřejně a adresně.

„Já jsem flegmouš, nerozhodí mě to,“ nestresoval se Shejbal. „Beru to, jak to je. Hlavu si z toho nedělám. Co se přinejhorším stane… tak nebudu hrát. A kdyžtak mě vyhodí, když to bude dlouhodobé. Půjdu do práce a život jde dál. Ale myslím, že v Ostravě jsme ukázali, že tam hrát můžeme, že jsme se zlepšili. Snad to takhle vydrží.“

Možná že facka se Slavií byla potřebná. „Poločas jsme hráli o deseti, to je proti takovému týmu, jaký má Slavia, sebevražda. Udělali jsme chybu, chtěli jsme se snažit rozehrávat odzadu. Jenže Slavia má dobrý presink, špatně jsme to vytlačili, oni sebrali hned balon a darovali jsme jí první gól. Přitom proti silným musíte hrát co nejdéle na nulu, to jsme viděli v Ostravě, ten tým pak znervózní,“ míní Shejbal.

„Vzápětí jsme dostali druhý gól a pak už musíte hru víc otevírat. Měli jsme hrozně natažené hřiště, oni dostali ve středu hrozně prostoru, pak to za nás sázeli a my s Jeřábkem taky houby ubránili.“

Zlín - Teplice Zápas budeme sledovat podrobně

První vítězství sezony, 1:0 v Ostravě, sklářům trochu načechralo sebevědomí. „Už dlouho jsme nevyhráli, takže úleva. Ale nelítáme v oblacích, jsme pokorní a makáme dál. Nemyslíme si, že teď to půjde samo,“ uvědomuje si stoper.

Stejně tak ví, že místo nemá pod penzí. „Já, Jeřábek, ale i Čmovš s Hasilem se snažíme na tréninku dělat, co můžeme. A je jedno, kdo bude hrát, když to bude týmu v defenzivě fungovat. Proti Ostravě jsme se snad trošku zlepšili, byli jsme kompaktnější, ne tak rozházení jako proti Slavii, kde jsme měli hodně děr ve středu. V Ostravě jsme už byli u sebe a do moc vyložených šancí jsme ji nepustili.“

Z rytmu skláře vyvedl odklad nedělního duelu s Mladou Boleslaví, která měla strasti při návratu z pohárového vystoupení v Kazachstánu.

„Jsme docela naštvaní. Tréninky zrovna měly spád, hodně agresivity. Věděli jsme, že Boleslav má náročný program, věřili jsme si. Teď jsme dali trumfy do ruky jí, hodí si to na termín, kdy chce. Chápu, staly se nějaké okolnosti, měli by to těžké. Ale jsou to jejich problémy. Jim to uděláme lehčí, sobě to ztížíme. Rozhodí nám to režim.“ A rázem skláři hrají tři z prvních čtyř zápasů venku, v pátek kopou ve Zlíně.