Teplice řeší pokles diváků. Musíme hrát dobře a lidé přijdou, zní z klubu

Ljevakovič šprtá němčinu: Jsem tu poslední sezonu Třináctá sezona ve fotbalové lize, poslední pro Admira Ljevakoviče? „Na 99 procent ano, jsem rozhodnutý,“ tvrdí 34letý bosenský záložník Teplic, který za skláře odkopal v české soutěži 274 zápasů. Už i tuší, co udělá, až svoji teplickou etapu uzavře. „Už rok se učím němčinu, asi potom pojedu do Německa. Možná mi změna pomůže, protože v Teplicích jsem dlouho. Ne že by mě fotbal nebavil, ale takové závěry jako naposledy mě úplně odpálily,“ zmínil zbabraný finiš minulého ročníku korunovaný potupným výbuchem 0:8 s Mladou Boleslaví. „Fotbalu jako takového mám dost. Nechci z Teplic jako města utíkat, ale uvidíme. Je to život a v něm změny vždycky budou.“V emocích po historicky nejvyšší domácí porážce v lize dokonce Ljevakovič nabízel, že zruší smlouvu. „Z toho stále neutíkám. Ale bavili jsme se s trenérem Hejkalem i Vachym,“ zmínil sportovního ředitele Štěpána Vachouška, „že ještě rok zůstanu v kabině. Jestli budu hrát, nebo ne, to už vůbec neřeším.“ Vytížení loňského kapitána se nejspíš sníží. „Už v minulé sezoně jsme se bavili, že když ucítíme, že to není ono, tak ať jsme já a trenér k sobě upřímní a řekneme si to. Je jedno, jestli hraju 5, nebo 10 minut, ale už nechci výsledky, jako byly v závěru sezony,“ děsí se. Zklidnit atmosféru, to byl cíl pro letní přípravu. „V každé práci, když se nedaří, jsou všichni nervózní,“ chápe to. Obránce Jana Kroba po sezoně vedení klubu přeřadilo do béčka, nakonec ho vykoupil Jablonec. „My hráči se za Krobika postavili, vedení se rozhodlo takhle. Dopadlo to, jak to dopadlo.“Novým vůdcem by měl být Jakub Mareš, útočník, který se vrátil z Polska. „Vždycky byl vítězný typ, takové kluby v kabině potřebujeme. Dokáže ji zvednout, nabudit,“ míní Ljevakovič. „Přišly i další posily, po tom konci sezony musely nějaké závěry být, aby se to zvedlo.“