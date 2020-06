Největší kluby zůstanou dál bez podpory. Plné stadiony nebudou ani na podzim

„Při počtu 500 lidí na stadionu se pro nás v tuto chvíli nic nemění,“ poznamenal Václav Hanzlík, mluvčí Viktorie Plzeň. „Nelze spravedlivě vybrat zlomek fanoušků a většinu naopak odmítnout. Shodli jsme se na tomto postupu i se zástupci našich příznivců z řad ultras.“

Kromě Plzně, Slavie, Sparty a Baníku Ostrava pozvou vybrané fanoušky do hlediště všechny kluby. Na příští utkání Bohemians v Ďolíčku jich bude asi 230, na Slovácku, v Českých Budějovicích, Liberci či Opavě okolo 250.

Největší týmy by však vzhledem k vysokému počtu držitelů celosezonních permanentek spravedlivý klíč hledaly jen velmi složitě. Účast v hledišti navíc v rámci solidarity se zbytkem publika sami fanoušci odmítají.

„Nechtějí se selektovat navzájem a na stadionu buď chtějí být všichni, nebo nikdo,“ uvedl Michal Bělák z Baníku, který přitom ve středu čeká očekávaný šlágr se Slavií.

„Zástupce kotle jsme oslovili už minulý týden, jestli by při kapacitě minimálně 30 lidí měli zájem se s námi domluvit. Mělo to být ocenění za věrnost a podporu a za druhé by to mělo pozitivní vliv na atmosféru. Fanoušci ale s díky odmítli, protože si nedokázali představit, na základě jakého klíče by mezi sebou vybírali takhle malou skupinku,“ řekl Ondřej Kasík, ředitel komunikace ve Spartě.

„Pro fanoušky ale budeme mít 30 až 50 míst a budeme se znovu bavit o tom, podle čeho je rozdělíme. Na první dva zápasy jsme v té minimální kvótě brali představitele fanklubů, členy výborů fanklubů,“ doplnil.

„Nová kvóta nám zase pohodlněji dovolí samotnou organizaci utkání. Budeme moci o něco navýšit pracovníky, kteří jsou nezbytní k organizaci zápasu, a nebudeme muset pokračovat v tom hodně omezeném režimu. Dosud se na utkání z logických důvodů dostali, i když také ve velmi omezeném počtu, sponzoři, partneři a významní hosté klubu,“ uvedl za Slavii její mluvčí Michal Býček.

Na zápasy obnoveného ročníku fotbalové ligy mohlo od 25. května do uplynulého víkendu nanejvýš 300 osob včetně hráčů a členů realizačního týmu. Od 22. června, kdy bude vrcholit ligová nadstavba, by se pak maximální možný počet lidí na hromadných akcích měl posunout na 1000. Podle epidemiologa Rastislava Maďara navíc existuje varianta, že by se na ligová utkání dostalo i víc fanoušků.

Balkon, štafle i koruna stromu. Fanoušci si Bohemku nenechali ujít

„Budeme projednávat jednu zajímavou variantu, na které spolupracujeme i s vedením ligy. A sice, že by ta zmíněná tisícovka lidí nemusela být vázána na jeden stadion, ale na jeden sektor, oddělený od těch ostatních. A to nějakou stavební přepážkou, nikoli třeba lepící páskou, aby někdo nezačal uvažovat a improvizovat tímto směrem,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Na Twitter o této variantě psal i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík: „Rozsáhlý tým vedení a odborníků hygienické služby navštívil nedělní zápas Slavie s Plzní a detailně se seznámil s celým stadionem. Variantu tisíce osob na oddělený sektor prověřovali v praxi.“

Na stadion by se tak v důsledně oddělených prostorech mohlo dohromady dostat i několik tisícovek lidí, speciálně upravené by však musely být nejen jednotlivé tribuny, ale také zázemí včetně toalet či stánků s občerstvením.

Varianta otevření plné kapacity bez dalších omezení je ale podle epidemiologů nepravděpodobná nejen v aktuálním ligovém ročníku, ale i na začátku toho příštího letos v září.

„Takhle rychle se virus určitě nevytratí a rizika nepominou. Já myslím, že když všechno půjde dobře, budeme pokračovat tím naznačeným směrem a oddělovat lidi alespoň po sektorech. Otevřít brány dokořán a vpustit ‚full house‘ by ovšem bylo nezodpovědné,“ upozornil Maďar.