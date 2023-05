Krejčí po nejtěžší penaltě: Rádi bychom hráli fotbal, ale bojuje se o titul

Možná by se o něm mluvilo úplně jinak. Možná by jinak ani neměl tolik pozornosti, byť i remíza by pro Spartu měla cenu.

Jenže po střetu Ogbua s Mabilem dostal opět příležitost rozhodnout. Stejně jako nedávno v základní části Fortuna ligy proti Plzni, kdy zařídil vítězství 2:1.

„Teď to asi to byla moje nejtěžší penalta v kariéře, když to zhodnotím s odstupem. Ale v takových momentech je stejně důležitá jako všechny ostatní,“ uznal Krejčí, který pak slavil s fanoušky tak dlouho, až jej musel umravnit rozhodčí Černý.

Sparta - Slavia 3:2 Utkání jsme sledovali online

„Je mi úplně jedno, jak dlouho to trvalo. Já pro tyhle okamžiky žiju a každý den tvrdě trénuju. Celý život sním o těchto momentech. Omlouvám se, pokud to někdo bere jinak, ale já pro tohle žiju,“ zdůraznil sparťanský kapitán.

V letošním ročníku proměnil už pátou penaltu.

Nastoupil netradičně v záloze. Pomáhal hlavně při obranných standardních situacích. Důrazně chodil do soubojů a zahušťoval střed pole. Ale už od jedenadvacáté minuty hrál se žlutou kartou, pak se musel krotit. Svou roli zvládl i psychicky.

Rozhodčí Dalibor Černý dává žlutou kartu sparťanskému kapitánovi Ladislavu Krejčímu.

Sparta nedržela míč, spíš bránila v hlubokém bloku. Cíl byl od začátku jasný - neprohrát.

„Říkali jsme si celý týden, že i když nebudeme tolik na balonu, šance nakonec přijdou. Že musíme být kompaktní. Věděli jsme, čím nás slávisté dříve překonávali a připravili se na to,“ uvedl. „Rádi bychom hráli fotbal, ale bojuje se o titul. Takže takhle.“

Rozdíl mezi oběma pražskými rivaly narostl na pět bodů. Spartě k triumfu v lize stačí ve zbývajících třech utkáních získat už jen čtyři.

„Byl to nejdůležitější zápas v sezoně. Když chceme zvítězit v lize, musíme taková utkání zvládat. Ten tlak samozřejmě nelze vymazat, ale my pro to udělali všechno,“ pokračoval.

GÓÓÓL! Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí (vpravo) se raduje z vítězného gólu z penalty proti Slavii.

Po závěrečném hvizdu pak dirigoval děkovačku s fanoušky. Na sobě měl dres s číslem tři, který patří obránci Ondřeji Čelůstkovi, jenž naposledy nastoupil v únoru loňského roku. Po zranění poprvé usedl na lavičku.

„Dozvěděli jsme se, že jde do nominace po strašně dlouhé době a ihned jsem za ním šel, jestli si se mnou po zápase nevymění dres. On totiž i zraněný chodil na Strahov do tréninkového centra každý den pozitivní a všechny podporoval. Je to velký profesionál,“ neskrýval obdiv sparťanský kapitán.

Krejčí mimochodem vstřelil už dvanáctý ligový gól, čímž vyrovnal spoluhráče Tomáše Čvančaru, a pouze o jednu trefu zaostává za Janem Kuchtou, jehož trvalý přestup Sparta oznámila záhy po vítězném derby.