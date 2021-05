Obrat nastartoval skvělou otočkou. Nic jiného udělat nešlo, culil se Hložek

Hložek se ve středeční dohrávce trefil pojedenácté v sezoně, k tomu přidal sedm asistencí.

Lepší čísla v nejvyšší soutěži nikdo nemá, slávistický špílmachr Nicolae Stanciu je na tom stejně (18 „bodů“ za 12 gólů a šest nahrávek), avšak odehrál o dvanáct (!) duelů víc.

Sparta - Plzeň 3:1 návrat na druhé místo, obrat v závěru řídil Karabec

Jak by asi sezona Sparty vypadala, kdyby Hložka na začátku listopadu nevyřadila únavová zlomenina zánártní kůstky? Byly by jeho individuální statistiky výraznější?

Tyto myšlenky napadly leckoho. Faktem zůstává, že osmnáctiletý ofenzivní fotbalista je tahounem týmu. A že i v taháku s Plzní sehrál klíčovou roli - Sparta se díky vítězství vrátila na druhou příčku před Jablonec.

„Jsme nadšení, tohle nám musí vlít krev do žil. Do závěru ligy už musíme všechno zvládnout a vyhrát,“ líčil Hložek před kamerou klubové televize. Co ještě uvedl v rozhovoru pro O 2 TV Sport?



Vstřelil jste z otočky nádherný gól, plánoval jste zakončit přesně takto?

Měl jsem takovou myšlenku, ale nevěděl jsem, že to vyjde takhle a že za mnou bude tolik prostoru. Myslím, že nic jiného ani udělat nešlo, jsem rád, že to takhle vyšlo.



Umíte zakončit různě: hlavou, po sprintu, takto... Co z toho je typický Adam Hložek?

(úsměv) Touhle otázkou jste mě trochu zaskočil.

V čem se cítíte nejlíp? V rychlostních soubojích, v silových? Nebo je vaší největší předností orientace v šestnáctce?

Asi od všeho něco.

Jak složité bylo překonávat hluboko zataženou obranu Plzně?

Bylo to těžké, samozřejmě. Ale věděli jsme, že takhle budou hrát, připravovali jsme se na to. Věděli jsme, že budou mít prostor na stranách, čehož jsme se snažili využívat. Jak jsme inkasovali, tak to byla snad jediná šance Plzně za celý zápas. Věřili jsme, že zápas otočíme a dotáhneme ho do vítězného konce.

Jste po zranění už stoprocentně zpět? V plné síle?

Myslím, že manko ještě mám, co se týče fyzičky i herní kondice. Budu na tom pracovat, abych byl zase v topu.