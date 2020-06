Kotal by chtěl Hancka natrvalo. Zlepšení obranné fáze mě těší, řekl

Stejný počin se sparťanům podařil naposledy loni, na přelomu základní a nadstavbové části nejvyšší soutěže. Po vyhazovu kouče Hapala pod vedením dočasného trenéra Horňáka zdolali Opavu, Ostravu a Liberec.



Teď s Kotalem na lavičce to byla opět Opava, předtím Bohemians a Teplice.

Není divu, že Kotal má z nul vzadu radost, vždyť defenziva Sparty byla na podzim pro smích, hledání správné stoperské dvojice nemělo konce.

Současnému kouči se možná povedlo najít ten pravý pár v Lukáši Štetinovi s Dávidem Hanckem. Ale pozor: s druhým jmenovaným se možná bude muset brzy rozloučit. Po sezoně mu končí hostování z italské Fiorentiny.

Hanckovi se v posledních zápasech daří skvěle. Chtěl byste ho v týmu mít natrvalo?

To není otázka na mě, musí to vyřešit Sparta. Jsem určitě pro, byl bych samozřejmě moc rád. Každý vidí, jakou kvalitu má, jak tu vyrostl, jak se zlepšuje. Ale nevím, jestli na něj budou finance. Fotbal je hra o penězích.

Co brankář Florin Nita, který chytal v lize poprvé od září?

Myslím, že podal dobrý výkon, i když jsme měli štěstí, když Opava trefila tyč. Nicméně pořád máme problémy při zakládání útočných akcí. Když nás Opava vysoko napadala, nedokázali jsme si s tím občas poradit. V tom máme pořád problémy, musíme na tom nadále pracovat.

Po výhře nad Teplicemi jste si stěžoval na nízkou efektivitu. I tentokrát mělo padnout víc branek, že?

Vždycky můžeme situaci vyřešit lépe. Pokud si to hráči uvědomí, je to v pořádku. Horší je, když si to neuvědomují... Bojujeme s tím a snažíme se pracovat na zjednodušení některých věcí. Někteří hráči v sobě mají zažité, když nemají pět doteků s míčem, nezahrají si fotbal.

Udělal jste čtyři změny v základní sestavě. Proč?

V kádru Sparty jsou takoví hráči, že bychom se neměli bát předposlední Opavy, když nastoupí. Věřím, že všichni mají kvalitu. A že když podají normální výkon, tak by neměl být problém. Chtěli jsme samozřejmě některé hráče šetřit, zápasů je tolik, že si zaslouží hrát úplně všichni.

Jedním z těch, kteří nastoupili v základu, byl šestnáctiletý Adam Karabec. Jak se vám líbil?

Jsem s ním velmi spokojený. Podílel se na obou gólech, což bylo zcela zásadní. Navíc velmi dobře pracuje s míčem, je na něm velmi silný, věří si, to je důležité. Až nabere další zápasové zkušenosti, bude velkým přínosem.



Je teď ideální doba pro zapracovávání mladých hráčů do sestavy? Bez diváků nejsou pod takovým tlakem...

Ve Spartě je tlak pořád, chceme každé utkání vyhrát. Nevím, jaký tlak bychom měli mít. Jsme na čtvrtém místě, z devítky jsme tam vyskočili za čtyři zápasy, jsme pod dostatečným tlakem neustále.

Řekl si někdo o základ pro nadcházející duel se Slováckem?

Uvidím. Myslím, že opět dostanou šanci hráči, kteří v poslední době moc nehráli. Neříkám ale, že nechceme vyhrát: v nadstavbě je každý bod důležitý. A není to o tom, kdo nastoupí. Kádr máme široký a hráči by měli mít kvalitu, aby to pokaždé zvládli.

Do nominace se naopak znovu nevešel útočník Václav Drchal. Kvůli čemu?

Je to složité. Tetteh dal gól na Bohemce, Kozák dává branky taky. Nechci nikoho odstavovat, Drchal to má složité, byl po zranění, řešili jsme také, že by šel na hostování. Teď jsme navíc čelili soupeřům, kteří hodně brání, nasazovali jsme tedy víc soubojové hráče do vápna. Drchal je rychlostní typ, potřebuje spíš náběhy za obranu. Proto jej možná na Slovácko využijeme, to bude muset hrát otevřeně, aby se dostalo do nejlepší šestky. Uvidíme, třeba dostane příležitost.