Pro nás není důležité, co je teď. Máme dlouhodobé cíle, říká střelec Čvančara

„Pro nás je hodně důležité, že navazujeme na předchozí vítězství. Pořád je před námi hodně práce,“ doplnil Čvančara. V tabulce střelců už je druhý s dvanácti zásahy. Na vedoucího Jakuba Řezníčka ztrácí tři trefy.

Přesto, budete cestou z Ostravy večerní utkání Slavie s Plzní sledovat?

No... Asi si ho pustím, ale že by v tom byly nějaké emoce, to zase ne. Stojím si za tím, že důležití jsme v tomto souboji my. Když budeme mít výsledky jako z venku i doma, nebojím se, že bychom ten titul neměli vyhrát.

Baníku jste do 21. minuty dali dva góly během tří minut. Využili jste rychlého napadání ostravské obrany?

Řekl bych že jo, že jsme dobře využili protiútoků a šli jsme do otevřené obrany, což nám vyhovuje. Když nám dá někdo tolik prostoru, dokážeme toho využít.

Byly chyby Baníku vynucené vaší hrou?

Ano, naším dobrým napadáním. My na tom hodně pracujeme. Jsme lepší a lepší a tady se to znovu potvrdilo.

Dá se říct, že to byl od vás ideální výkon?

Neřekl bych, že úplně ideální. Pouštěli jsme domácí i do nějakých šancí. I se standardkami jsme měli docela problém, měli bychom si s tím poradit lépe. Kdyby nám dali góla, mohlo utkání vypadat úplně jinak a mohli jsme se o výsledek strachovat jako ve Zlíně (3:2).

Byl jste blízko hattricku, jenže jste trefil břevno...

Čekal jsem na Kuchtiče (Kuchtu). Myslel jsem, že mu to dám do prázdné, ale bohužel ho stíhal Kaloč, a tak jsem zavřel oči a prásknul do toho... Mrzí mě to.

S Kuchtou máte sázku, kdo komu vícekrát nahraje na gól, že?

Snažíme se vyhovět jeden druhému, samozřejmě kdyby tam běžel Šulo (Haraslín), tak čekám také. Věděl jsem, že za mnou někdo běží a chtěl jsem mu to dát, protože jsem cítil, že mám na zádech hráče.

Dá se popsat vaše spolupráce s Kuchtou, která se neustále zlepšuje?

Chtěl bych říct, že se o tom hodně mluvilo a psalo, ale nikdy jsme spolu žádný problém neměli. Hodně nám pomohlo, že jsme změnili rozestavení (s třemi hráči vpředu). Už od zápasu v Plzni jsme šli nahoru, i když ne každému se to líbilo.

Ale výsledky to přineslo...

Začali jsme bodovat, a to je pro nás hodně důležité. Nevím, kdo to říkal, jestli Tomáš Chorý, že se klidně stane mistrem i s ošklivým fotbalem. Osobně bych chtěl, aby to bylo něco namixovaného (směje se). Aby to nebyl jen ošklivý fotbal, který lidi nebude bavit, ale abychom hráli dobrý fotbal a sbírali vítězství.

Ostravský obránce Eneo Bitri (s číslem 96) se snaží hlavičkovat na bránu Sparty.

V závěru prvního poločasu vás Baník ale pořádně zatlačil. Byli jste nervózní?

Nervozní úplně ne. Musíme si však začátky i konce poločasů pohlídat lépe a od toho se odpíchnout. Pokud nás někdo takto skřípne, je to jen naše blbost.

Ve 42. minutě jste dostal žlutou kartu za strčení do Klímy, který před tím fauloval Mejdra. Nebylo to zbytečné?

Říkáme, že chceme chránit zdraví hráčů a tady to je několikátý zápas, kdy se to neděje. Neviděl jsem to na videu, jen ze hřiště, ale jsou to zákroky na zlomení nohy. Na Bohemce to bylo na mě, jasná červená. Samozřejmě jsem udělal blbost, bylo to následkem nějakých emocí. Mrzí mě to, ale když chceme chránit hráče, tak by to mělo být pořádně a ne jenom na oko.