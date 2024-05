Tři ceny i nominace na Euro. Tenhle rok byl nejdůležitější, říká Birmančevič

V rozhovoru pro agenturu také ČTK uvedl, že mu angažmá ve Spartě sedlo i proto, že potřebuje hrát za týmy, které bojují o trofeje. V ligové sezoně nasbíral sedmadvacet bodů, nejvíc ze všech, a klubu pomohl k obhajobě titulu, zisku domácího poháru i k účasti v osmifinále Evropské ligy.

„V Toulouse jsem celý rok moc nehrál, pak je těžké se do toho dostávat. Když jsem přicházel, měl jsem myšlenky na to, abych znovu začal hrát. Abych dával góly a připravoval je pro spoluhráče. Odehrál jsem v téhle sezoně skoro 50 zápasů. Jsem šťastný za to, co jsem na hřišti dokázal,“ řekl Birmančevič, který kromě ocenění pro nejlepšího hráče ovládl také ankety cizinec a záložník sezony.

„Můj cíl nebyl stát se nejlepším hráčem české ligy, s tím jsem nepřicházel. To jsem v tu chvíli opravdu nečekal. Ale když tvrdě pracujete, vše přijde. Vážím si toho, protože stát se nejlepším hráčem v jakékoliv lize není snadné,“ doplnil srbský křídelník.

Ten fanoušky okouzlil hlavně tím, že byl okamžitou posilou. Nepotřeboval čas na aklimatizaci, jak často bývá zvykem, v zápasech exceloval od začátku.

Veljko Birmančevič ze Sparty se raduje z gólu proti Hradci Králové.

„Normálně když někde hrajete první sezonu, je to vždy složité. Ale mně je 26 let, nejsem zase tak mladý, takže adaptace proběhla rychle. Hrál jsem v různých ligách, za poslední tři roky jsem třikrát změnil zemi, kulturu. Vím, jak se s tím vyrovnat, takže to pro mě bylo jednodušší,“ podotkl.

Sice ještě před několika lety nastupoval ve třetí srbské nejvyšší soutěži, ale velmi rychle se propracoval přes přední srbské kluby až do švédského Malmö, kde hrál o ty nejvyšší příčky. Pak následoval přesun do Toulouse a po sezoně už pózoval na Letné.

„Pro mě je důležité, že hraju za Spartu, která bojuje o titul, domácí pohár, evropské poháry. Je těžší, když hraju za týmy, které se pohybují třeba ve středu tabulky, kde nemohu ukázat to nejlepší, co ve mně je. Myslím, že tohle je pro mě dobrý klub. Máme mezi sebou úžasné propojení, což jsem ukazoval na hřišti,“ řekl Birmančevič.

Za rok už se zlepšil i v češtině, i proto, že jsou si jazyky velmi podobné. „Trochu rozumím. Řekněme tak nějakým 30 až 40 procentům toho, co kluci říkají. Snažím se trochu mluvit, ale ještě to není tak dobré. Ale jsme Slované, máme hodně podobných slov. Takže je pro mě jednodušší se to naučit,“ uvedl Birmančevič.

Život mu usnadňuje i město, v Praze se mu hodně líbí. „Většinou jsem do nějakých dvou tří hodin odpoledne v tréninkovém centru na Strahově. Když se vrátím domů, snažím se odpočinout si a třeba na hodinu a půl až dvě si jdu lehnout. To manželka moc nemá ráda,“ řekl s úsměvem. „Pak se třeba spolu jdeme někam projít ven, centrum je krásné. Mám pár oblíbených restaurací, kde skvěle vaří a kam pravidelně chodím,“ doplnil Birmančevič.

Výkony ve Spartě mu vynesly pozvánku na mistrovství Evropy. Za reprezentační áčko má přitom zatím na kontě jen tři starty v roce 2021.

„Bude to zase nová zkušenost, těším se na to. Nebyli jsme na Euru 24 let, každý v Srbsku to bude sledovat. Očekávání jsou opravdu veliká. Když to nedopadne úplně nejlépe, bude to trochu problém. Je to sport, ale srbská mentalita je prostě taková, že se vždy očekává to nejlepší. Dalším cílem je postoupit na mistrovství světa,“ zasnil se.

„Na začátku příští sezony pak budeme se Spartou bojovat o Ligu mistrů. Ani nevím, jak dlouho v Lize mistrů nebyla. Pokusíme se o to,“ dodal Birmančevič, na kterého Sparta během jarní části sezony uplatnila opci a podepsala s ním víceletou smlouvu.