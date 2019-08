Hrát proti Limberskému? Složitá situace, je můj kamarád, říká Petržela

„Těším se moc, není to pro mě zápas jako každý jiný. Ale vůbec nevím, co od toho očekávat,“ přiznává.

Za pozornost by mohly stát třeba souboje s plzeňským obráncem Davidem Limberským, s níž by se měl potkávat při hře na pravé straně hřiště.

David Limberský a Milan Petržela během společného působení v Plzni.

„Je to složitější situace, David je můj velký kamarád, hodně jsme spolu strávili a prožili. Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, sám nevím, co to se mnou bude dělat,“ krčí rameny Petržela. „Samozřejmě budu chtít odevzdat stoprocentní výkon pro Slovácko,“ dodává okamžitě.

Znají se už od společného působení v reprezentační devatenáctce, ve stejné době pak byli ve Spartě a v Plzni se z nich stala dvojice nerozlučných kamarádů.

„Na lidi, které má ve svém okruhu, je Limba velice příjemný, vstřícný. Dokáže se postavit za kamaráda, ať se děje cokoliv a kdykoliv. Nemůžu na něj říct nic špatného. Vždy když jsem po něm něco chtěl, pomohl mi. O totéž jsem se snažil i já,“ popisuje Petržela.

I po návratu z Plzně na Moravu je se svým parťákem stále v kontaktu. A přátelství na dálku by mělo přečkat vzájemný souboj.

Plzeň - Slovácko Zápas budeme sledovat podrobně v neděli od 16:30

„V provokování jsme na tom asi oba stejně. Asi mezi námi i něco proběhne, to k tomu patří. Ale jak začne samotný zápas, každý se bude soustředit na svůj výkon, aby jej podal co nejkvalitnější. Na popichování a špičkování už nebude prostor,“ uvažuje Petržela.

„Nějakou zkušenost, kdy jsem hrál na něj, už mám z tréninků. Sám jsem zvědavý, jak se k tomu oba postavíme. Ale jsme dost zkušení na to, abychom udělali maximum pro svůj mančaft a nedělali jsme z toho nějakou velkou vědu.“

Se Slováckem, které v Plzni za posledních deset let sice vyhrálo jen jednou v poháru, ale v lize hned pětkrát urvalo remízu, se bude snažit využít i možné únavy soupeře, který včera večer hrál předkolo Evropské ligy v Belgii. „Když jedeme do Plzně, nesmíme si moc vyskakovat. Každý bod je cenný,“ podotkl.