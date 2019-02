Trpišovský o Vrbovi: Stojí proti nám těžká váha, je to nejúspěšnější kouč

„V novodobé historii je Pavel Vrba nejúspěšnějším trenérem v Česku, má hrozně moc úspěchů. Zkušenosti jsou rozhodně výhodou, zvlášť v téhle profesi. Čím víc těžkými bitvami si projdete... Ale uvidíme na konci sezony,“ prohlásil Trpišovský na tiskové konferenci před startem jara.

Do něj Slavia vstupuje se čtyřbodovým náskokem na druhou Plzeň, se kterou se mimochodem utká hned ve druhém ligovém zápase po zimní pauze. A pak znovu velmi pravděpodobně v první skupině nadstavbové části, která ligu prodlouží o pět kol.

„V mé krátké kariéře mám první možnost zabojovat o titul, což je nejvíc, co může v Česku být. Dosáhnout ho - to bohužel vím jen z vyprávění od kluků - je hrozně krásné. Jde o obrovské lákadlo, motivaci,“ řekl Trpišovský.

Je kvůli Pavlu Vrbovi na plzeňské straně bitva o titul ještě větší výzvou?

To, že je Pavel na druhé straně, možnost zabojovat o titul ztěžuje. Stojí proti nám těžká váha. Jsme ale ve hře ve dvou soutěžích a s ambicemi, cíli a kádrem, který klub má, je naší povinností zabojovat o úspěch v obou: v lize i poháru.

Cíle Slavie jsou tedy dané.

Nejdůležitější by bylo, kdybychom se na konci sezony jako sportovní úsek a celý klub dokázali o pár procent dopředu posunout na cestě, po které jdeme. Aby nám třeba přibyli fanoušci na stadionu, abychom udrželi úroveň z podzimu, ať už výsledkovou nebo herní. Abychom zvedli fotbalovou kvalitu, abychom měli třeba víc střel na bránu a tak dále. S tím bych byl spokojený, to je cíl, který můžu ovlivnit a všichni na něm společně děláme.

Cítíte se pro boj o vítězství v lize jako favorité?

Ve hře je strašně moc bodů, může se toho hrozně moc stát. Oba týmy jsou strašně moc kvalitní, na téhle úrovni čtyři body v šestnácti zápasech vůbec nic neznamenají.

V přípravě jste podlehli jen Salcburku, zbylé čtyři zápasy jste vyhráli. Spokojenost?

Zimu jsme přežili výborně. Příprava byla dokonalá, logisticky, tréninkově, zdravotním stavem hráčů. Doufám že to, jak probíhalo posledních pět a půl týdne, si přeneseme do jarní části ligy i Evropské ligy.

Doležal by nám mohl pomoct slávistický trenér k zájmu o útočníka Jablonce

Máte po vyvedené přípravě pocit, že je Slavia silnější než na podzim?

Příprava je něco jiného než ostré zápasy. Spíš je to pro nás pocit z toho, jak kluci pracují, trénují. Nemusíme hráče napomínat v tréninkovém úsilí, všichni jsou profesionálové. Což třeba znamenalo méně práce u videa. Ve srovnání se se situací před rokem je tým mnohem dál. V tomhle jsme určitě silnější. Jestli jsme celkově silnější, ukáže začátek ligy, rozhodující bude stav hracích ploch, víme, čím jsme si loni v únoru prošli. Jestli se bude hrát na sněhu, zamrzlé trávě a nerovných terénech, tak to pro nás určitě nebude výhoda.

V klubu nakonec zůstal stoper Ngadeu-Ngadjui. Jak se vám nyní pracuje s hráčem, který byl jednou nohou v Premier League?

Michael už to má z hlavy pryč, je to velký profík. Jako klub jsme udělali vše, abychom mu vyšli vstříc. Míč byl na straně Fulhamu a oni se rozhodli do toho nejít. Jak ho znám, je to už za ním. Naopak je to pro něj třeba motivace navíc, aby to vyšlo do budoucna. Že existovala možnost odchodu hráče do Premier League, je pro nás určité vyznamenání.

Jaká je v tomto světle pozice dalšího středního obránce Jugase?

Tím, že Ngadeu zůstal, je na stoperu konkurence velká. Jugas všechno odtrénoval, v zápasech vypadal velice dobře, zvládl i těžký duel se Salcburkem. Máme dohodu, mluvili jsme o tom, bylo by dobré, aby měl herní praxi. A je to na klubech, které se musí domluvit. Musí nám to ale dávat smysl sportovně. Zranění ho zabrzdilo, půl roku nehrál, takže tam je trochu jiná situace než u ostatních.

O sestavě pro sobotní duel s Teplicemi už máte jasno?

Není to jednoduché rozhodování, kluci vypadají dobře. Troufnu si říct, že kromě jednoho místa jsme rozhodnutí. Jde o záložní řádu, několik hráčů vypadá tak dobře, že by si zasloužili hrát. I když ono by si jich zasloužilo hrát víc... Každopádně z nových fotbalistů má do sestavy nejblíž Ševčík.

Na soustředění jste přišel ke zlomenině nosu. Omezuje vás zranění ještě? Půjdete znovu do baga?

Vzhledem k tomu, že v bagu je Honza Bořil, tak jsem se nezapojil, nerad bych takhle skončil podruhé. (smích) Je lepší, že se to stalo mně než nějakému hráči. Je to vlastně nejvážnější zranění z celé přípravy. Nechci to zakřiknout, ale zdravotní stav mužstva je skvělý, v tuto chvíli mají jen tři hráči drobná zranění a snad se připojí příští týden. Co se mě týče, cítím se v pořádku. Vizuálně asi ne, ale v ničem mě to neomezuje. Už je to naštěstí pryč, tedy pokud se zase nepotkám s Honzou. (úsměv)