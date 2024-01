Slávisté vyrážejí na soustředění. Do Portugalska s týmem letí také Ihattaren

Udělal dostatečný pokrok na to, aby ho kouč Jindřich Trpišovský vzal na zimní soustředění. V pětatřicetičlenné nominaci na kemp do Portugalska, kam slávisté ve čtvrtek odpoledne odletěli, figuruje i nizozemský záložník Mohamed Ihattaren, který víc než rok a půl nenaskočil do fotbalového zápasu.