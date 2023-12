První krok úspěšný. Číňané schválili prodej Slavie do rukou miliardáře Tykače

Informaci přinesl server Seznam Zprávy, podle nějž jde o první ze tří kroků, kterými návrh na prodej Slavie musí na čínské straně projít.

Vršovický klub má čínské majitele od podzimu 2015. Společnost CEFC o tři roky později vystřídala skupina CITIC, která má od června 2021 ve Slavii prakticky stoprocentní podíl. Tykač by měl podle informací týdeníku Euro získat 99,98 procenta akcií klubu.

Slavia ani jeden z nejbohatších Čechů ve středu možnou transakci nekomentovali.

Podle zjištění iDNES.cz Tykač o Slavii opravdu vehementně stojí. Zatím však není jasné, v jakém časovém horizontu by k obchodu za zhruba dvě miliardy korun mělo dojít.

Schválení čínskou stranou je však významným krokem k přesunu tradičního pražského klubu do českých rukou. Podle Hospodářských novin by majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy měl získat i stadion v Edenu.

Devětapadesátiletý Tykač je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun, ke Slavii má blízký vztah: dlouho ji podporuje a často navštěvuje zápasy přímo na tribuně

„Pavel Tykač je velký slávista a přítel. Slavii fandil jeho děda, tatínek i jeho syn. Naposledy včera (v úterý) si koupil jeden z obrazů v naší charitativní aukci,“ zmínil na sociální síti X slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

