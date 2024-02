Jeli jsme sem pro tři body a máme je, těšilo Chytila. Pomohly nám rychlé góly

Dral se dopředu. Bojoval. Dal gól. A byl i u sporné situace, po které byli slávisté přesvědčeni, že po zákroku Traorého mohl sudí Szikszay odpískat penaltu. „Po zaváhání ve Zlíně jsme sem jeli pro tři body a máme je,“ usmál se i přesto Chytil.

Bylo náročné během několika dní jet do Zlína a poté ještě do Karviné?

Na to jsme zvyklí. Jeli jsme vlakem o den dříve. Bylo to v pohodě.

Rozhodli jste po čtvrthodině dvěma góly během 68 vteřin. Vy jste využil zaváhání obrany.

Hned po jejich rozehrávce Doudis (David Douděra) z první nakopl balon dopředu. Viděl jsem jejich obranu otevřenou a ta jakmile zaspí, má to už hrozně těžké. Vedení nás hodně uklidnilo. Slepené dva góly, co více jsme si více mohli přát.

Byli jste po remíze ve Zlíně pod velkým tlakem?

Musíme zvládat každé utkání. Pořád jsme pod tlakem, ale nepřipouštěli jsme si to. Jdeme zápas od zápasu a musíme pokaždé získat tři body.

V čem byl největší rozdíl oproti duelu ve Zlíně?

V tom, že jsme přidali druhý gól. Dát ho i ve Zlíně, vyhráli bychom.

Dá se říct, že jste zápas v Karviné kontrolovali?

Ano. Udělali jsme maximum pro to, abychom ten zápas zvládli. Přizpůsobili jsme tomu vše, i bojovnost, která nám ve Zlíně chyběla. Tam soupeř vyrovnal z ojedinělé standardky. I v Karviné to byl těžký zápas, ale tentokrát jsme si to pohlídali.

Kvůli červené kartě vám chyběl nejlepší střelec ligy Václav Jurečka.

Venca je výborný fotbalista, škoda toho vyloučení. Snad dostane co nejmenší trest a bude zase na hřišti. Hodně nám pomáhá.

Fotbalisté Slavie oslavují gól v utkání proti Karviné.

Museli jste kvůli jeho absenci něco měnit?

Myslím, že ne. Jsme navyklí, máme naučený nějaký systém a každý může kohokoliv nahradit. Můžeme hrát v různých sestavách a když někdo vypadne, další kluci čekají a jsou připraveni podat stoprocentní výkon.

Poprvé byl v základní sestavě Malick Diouf. Souhlasíte, že obstál?

Už v přípravě podával výborné výkony a dnes byl u obou gólů. První byl sice vlastňák (Memiće), ale byl důrazný, takže si domácí hráč balon srazil do branky. Při našem třetím zavíral tyč a trefil to. Bude ho to něco stát, zaplatí do kasy, ale doufám, že tak bude pokračovat.

Přemýšlíte už, zda se dostanete do nominace na letošní mistrovství Evropy?

Na to nemyslím. Teď je pro mě důležitější získávat body v lize. Pokud se mi bude dařit, třeba přijde pozvánka.