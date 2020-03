Noste roušky, kdo může, ať zůstane doma. Fotbalisté apelují na veřejnost

Česko bojuje se šířením koronavirového onemocnění COVID-19, od pondělí je celá země v karanténě. Ministerstvo vnitra zároveň doporučuje všem občanům používat jakoukoliv ochranu obličeje – roušku, i doma ušitou, či jinou pokrývku úst a nosu: šálu, šátek apod.

Roušky neochrání svého nositele před nákazou, jsou ale lepší než nezakrytá ústa a nos a zabrání nakaženým virus šířit.



„Ahoj slávisti, a nejen vy. Všichni máme společný cíl a to porazit koronavirus. Rád bych se připojil k apelu lékařů a odborníků: je opravdu důležité, abychom všichni nosili roušky. Protože jich je nedostatek, pomůžou i ty ručně ušité,“ říká ve videu na klubovém facebooku kapitán Jan Bořil.



K apelu na veřejnost se připojila i jeho švagrová - RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. „Tímto opatřením chráníte nejen sebe, ale především vaše nejbližší a ostatní spoluobčany. Buďte ohleduplní a zodpovědní. Spolu to zvládneme.“

Na výzvu vlády reagují i další fotbalisté z nejvyšší soutěže, třeba sparťanský obránce Matěj Hanousek. „Jenom důsledné dodržovaní vyhlášených opatření a hygienických návyků nás může ochránit. Myjte si ruce, ven noste roušky. Řiďme se heslem: moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě,“ prohlásil.

Podle nejnovějšího nařízení státních orgánů by lidé neměli vycházet z domovů, pokud to nebude nezbytně nutné – můžou jet do práce, nakoupit potraviny či nezbytně nutné prostředky, vyrazit za rodinou. Pohyb venku by však obyvatelé Česka měli co nejvíc omezit.



„Respektujte nařízení vlády, omezte pohyb venku, zůstaňte úplně doma. Pokud se z nějakého důvodu dostanete ven, vezměte si roušku či cokoliv jiného kolem pusy. Společnými silami to můžeme zvládnout a porazit. Držte se,“ vzkazuje zlínský forvard Tomáš Poznar.



„Chtěl bych poprosit, abyste byli zodpovědní, ohleduplní, a to nejen k sobě, ale hlavně k ostatním. Kdo můžete, zůstaňte doma. A kdo musíte jít ven, prosím, noste roušky. Nestyďte se za to,“ doplňuje opavský obránce Jan Žídek.



Opatření vlády vešlo v platnost o půlnoci z 15. na 16. března a platí na osm dní - čili do úterý 24. března (6.00 ráno). V Česku je 383 lidí nakažených novým typem koronaviru, tři z nich jsou ve vážném stavu. Tři pacienti v ústecké nemocnici se z nákazy zcela vyléčili.