Sezona nebyla špatná, řekl Trpišovský. Kádr ale potřebuje doplnit. Jak s odchody?

Jenže adeptů na odchod je hned několik. Jistý je přesun záložníka Petera Olayinky do Srbska, novou smlouvu zatím nepodepsal ani Ondřej Lingr, velký zájem je o levonohého beka Davida Juráska.

„On je momentálně naše nejžhavější zboží. Žádná konkrétní nabídka není, ale jeho jméno hodně lítá prostorem. Jezdí se na něj koukat z celé Evropy, ptají se... Za rok udělal velký progres. Když přijde adekvátní nabídka za dobrou cenu, měl by odejít,“ připustil.

Nicméně existuje varianta, že by zůstal?

Dovedu si představit, že by tady mohl pokračovat a dál se rozvíjet. Vždy je to o konkrétní nabídce. Bude to asi podobné jako v loňských sezonách, v otevřeném přestupovém okně musíme být připravení, že někdo během léta odejde, a náležitě reagovat.

Máte představu o možných posilách?

Kdyby nikdo neodešel, tak jich moc nebude. Usilujeme o hráče na ofenzivní pozice. Přijdeme o Olayinku, takže asi příchod dvou do útoku a jednoho do obrany. Jinak je kádr poskládaný dobře, zbytek se bude odvíjet od možných dalších změn.

Stále neprodloužil Ondřej Lingr. Jste připravení na variantu, že by nezůstal?

Musíme s tím počítat a připravit se na to. Kdybychom jeho odchod přidali k Peterovi, přišli bychom asi o třetinu gólů. Končí mu smlouva, má ambice, chtěl by vyzkoušet zahraničí... Nechce odcházet za každou cenu, ale když se objeví adekvátní a sportovně lákavá nabídka, tak by to samozřejmě rád vyzkoušel. Bude náročné jej nahradit, hlavně jeho pohyb a trefy v pokutovém území. Míč je teď na jeho straně, má od klubu nabídku v maximální výši.

Co Václav Jurečka? Nestrhl na sebe jarními výkony pozornost jiných klubů?

Hlavně jsme pro něj chtěli toho krále střelců. Asistent Zdeněk Houštecký před zápasem všechny obcházel, že musí zvítězit, a důrazně všem vysvětloval, že musí střílet z každé pozice. Při třetí brance už jsem říkal Provimu, ať se uklidní, že nechci řešit další odchod (smích).

Jste za něj ale rád.

Ano, stále se řeší, jestli není příliš starý, ale útočníci dozrávají nejpozději. Navíc sportovní vrchol je u každého trochu jinde. On má zároveň velkou formu, kdyby teď hlavičkoval z poloviny půlky, tak dá gól. Má skvělý výběr místa, umí zužitkovat výborný servis týmu. A to vše hned po roce působení. Napadají mě jen superlativy, strašně moc si to zaslouží za práci, kterou každý týden odvádí.

Hledáte vůbec druhého Olayinku?

Žádný takový není na obzoru. Je pravda, že jsme se pokoušeli podobné křídlo přivést. Se všemi charakterovými i fotbalovými vlastnostmi, které má Peter. Ale to se nepovedlo. Typologicky je to klasický křídelník po celé délce hřiště, nicméně málokdy se bavíme o hráči, který boduje a má zároveň lepší obrannou fázi než útočnou. Tři roky jsme někoho takového hledali na druhou stranu... Nejblíže k němu má asi Ivan Schranz, ale takové fotbalisty by chtěla spousta klubů. Nebude to jednoduché, musíme se lehce přeskupit, i co se týče formace.

Útočné duo Slavie slaví gól Slovácku.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Nebyla špatná. Někdy jsme byli trochu na houpačce. Klukům v kabině říkám, že jedna věc jsou trofeje, druhá emoce, které lidem přinášíme. Odstartovali jsme nejtěžšími evropskými kvalifikacemi, které jsme zažili. Emotivně jsme postoupili, jenže skončili už ve skupině. Se silnými emocemi jsme získali i pohár, jenže v lize o pár bodů neuspěli. Přitom bodový zisk máme podobný s titulovými ročníky. Řada parametrů je dokonce lepších, ale je to i o soupeři.

Kde vidíte příčiny neúspěchů?

Některé ztráty byly zbytečné. Na druhou stranu jsme zvládali i těžké zápasy. Nedařilo se venku, doma jsme byli excelentní - pouze minus dva body. V zimních měsících jsme strádali na hřištích soupeřů, společný jmenovatel je hlavně soubojovost při vzdušných míčích do obrany. Slyšel jsem i názory, že nám chyběl gólový hráč, ale my dali 98 branek a neskórovali jsme jen v Českých Budějovicích. Zkrátka musíme zlepšit soubojové chování ve venkovních utkáních.

Hlavičkový souboj mezi slávistickým Igohem Ogbem a Stanislavem Hofmannem ze Slovácka.

K tomu měl pomoci hlavně zimní příchod Igoha Ogbua...

On svůj úkol splnil, i v těch zápasech se Spartou. Ty chyby neměly moc společného se soubojovostí. Jeho problém je jinde, není tak vysoký a potřebuje doplnit. Svým příchodem nám pomohl, ale budeme usilovat ještě o jednoho hráče, aby vedle něj někdo pokryl jeho nedostatky. Zároveň je třeba mít více alternativ, aby jej měl kdo zastoupit. Vrací se nám několik hostovaček a je možné, že kluci chytnou šanci za pačesy. Igoh nám problémy částečně vyřešil, ale potřebujeme takových fotbalistů víc.