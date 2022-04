Kdo se přiblíží titulu? Okolnosti hrají pro Slavii, Plzeň to v Edenu neumí

Poprvé od zavedení nadstavbové části má skupina o titul náboj. Pořadí na čele se totiž hned po prvním kole změnilo.

Jak přetahovaná Plzně a Slavie nakonec dopadne?

Napovědět může nedělní vzájemné střetnutí. Na slávistickém stadionu se hraje od 19 hodin v režii polských sudích Frankowského, Bonieka a Winklera.

„Předešlým zápasem jsme si to zkazili. Tak teď máme možnost Plzeň porazit a vzít to zase do svých rukou,“ řekl v nahrávce pro média defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

Po krachu s šestým Hradcem Králové (3:4) pustila Slavia svého soka o dva body před sebe, díky prvnímu místu v základní části je ale pořád v maličké výhodě: s Plzní hraje doma.

A v Edenu s ní neprohrála od dubna 2014.

Tehdy měla velké starosti s udržením v lize. Kanonýr Milan Škoda zaskakoval na stoperu a Plzeň triumfovala po trefách Jana Kovaříka a Tomáše Wágnera. Jak chutnalo vítězství na vršovickém stadionu, pamatují jen obránci Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem a také Stanislav Tecl, který nyní obléká červenobílý dres. Slavia ligovou příslušnost zachránila se štěstím díky souhře výsledků.

Ale potom? Plzeň v Edenu z deseti dalších zápasů získala jen bod za bezbrankovou remízu, zbylých devět prohrála. Tuhle nepříznivou sérii teď potřebuje zlomit.

„Slavia je v posledních letech mistr ligy a předvádí výborné výkony i v evropských pohárech. Naše bilance v Edenu je možná i proto taková tristní,“ přemítal plzeňský asistent Pavel Horváth před nedělním zápasem.

„Důležitý je určitě, to je jasné. Asi nebude ještě úplně rozhodující. Pokud bychom to nezvládli, tak Slavia jde před nás. Pokud ho zvládneme, budeme mít pětibodový náskok, ale pořád je ve hře devět bodů, což jde pořád otočit,“ počítal Horváth.

Pokud Plzeň v Edenu remizuje a udrží dvoubodový náskok, rozhodně nemá vyhráno.

Případná ztráta v následných zápasech se Spartou, Hradcem nebo Ostravou by ji totiž mohla pořádně mrzet. Při bodové rovnosti na konci nadstavby rozhoduje pořadí po základní části, kterou vyhrála Slavia.

Ta teď může těžit i z uvolněného programu po konci v pohárové Evropě. Načerpat síly, doléčit bolístky a připravit se na soupeře - na to teď mají červenobílí nově celý týden.

„Je to velká změna. V devadesáti pěti procentech sezony jsme měli jen třídenní pauzy. Teď nám to přišlo vhod. Máme dost času probrat si poslední zápasy - zvlášť ten s Hradcem - i se dobře připravit na soupeře. Některým hráčům to pomůže vyrovnat zápasové vytížení,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia - Plzeň v neděli od 19 hodin ONLINE

„Ale není moc prostor zkoušet nové věci. Je konec sezony a každý se opře o to nejlepší, co má. My víme, jaké jsou naše silné stránky, Plzeň zase ví, jaké jsou ty její,“ řekl slávistický kouč.

Těší ho i fakt, že tři ze čtyř zbývajících nadstavbových utkání sehrají slávisté doma. „Je to jedna z výhod, kterou vnímáme. Víme, že jsme doma silní. Všechny naše ztráty přišly převážně na hřištích soupeřů, s výjimkou prvního jarního kola s Karvinou,“ dodal.

Jeho svěřence požene plný stadion, už od pondělí totiž Slavia hlásí vyprodáno.