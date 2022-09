Fotbalová Olomouc: Jak vytrhnout osmičku aneb trápící se Sigma

Co na tom, že valnou část zápasu Slovan přehrávala, přestřílela ho 9:2 a na rohy 12:1. Byla z toho plichta 1:1, takže na vítězství Hanáci čekají pátý mač – od prvního kola, to vyhráli jasně 3:0 na Baníku a vše vypadalo růžově.

Tehdy poprvé a zatím naposledy v sezoně nastoupila za Sigmu slovenská posila Denis Ventúra.

Jeho svalové zranění jistě nemůže za všechny neduhy Olomouce, ovšem od návratu šestadvacetiletého záložníka si trenér Václav Jílek slibuje dost, třebaže v Česku pro fanoušky senický rodák zůstává neznámý. V minulém ročníku dal šest gólů; dva v rumunském Clinceni, čtyři v maďarském Gyirmótu.

Fotbalisté Olomouce zahájili letní přípravu, vlevo nová posila Denis Ventúra.

Jílka zaujal řešením situací na obou stranách hřiště, kreativitou, univerzálností, rychlou hrou kolmo. Už v předchozím kole na půdě Hradce Králové si plánoval, jak jej po dlouhé pauze rovnou vrátí do sestavy, jenže sval znovu pozlobil.

„Všichni viděli Denise Ventúru v Ostravě, a to byl na padesáti procentech. Když minulý týden trénoval, tak jsem si říkal, že jde okamžitě proti Hradci do základu. Bohužel se jeho zranění před zápasem zase ozvalo, tak jsme nechtěli riskovat,“ povzdechl si Jílek. „Jsem skálopevně přesvědčený, že je to hráč, který by nám ohromně pomohl.“

Dva defenzivní štíty? Doma moc

Na pozici osmičky. Tedy v centru dění, kde by se měl hráč zvládat dotahovat od boxu k boxu, jak se moderně říká vápnu. Hrát může ale i pod hrotem na desítce, anebo blíž u stoperů na šestce. Jak je libo.

Nejvíc by se však Jílkovi hodil na osmičce, neboť ta Sigmu po odchodu Housky palčivě bolela, což potvrdilo i zranění Ventúry. Jílek kaz řešil tím, že do zálohy dával dvě defenzivní plomby – kapitána Breiteho se Sedlákem, případně Greššákem. Jenže všichni mají limity ve výstavbě útoku, hra týmu tak trpěla, stejně jako fanoušci, kteří Jílkovi vyčítali v domácích zápasech příliš opatrnou sestavu. Mimochodem, jedenáctku se dvěma defenzivními střeďáky před lety v Sigmě rád využíval také Zdeněk Psotka, ovšem ke kreativnímu Brazilci Rossimu dával slovenského pracanta Kaščáka především ve venkovních bojích.

Doma to bývala odbržděná párty.

Nepovedené výkony donutily Jílka k další změně a z druholigového béčka vytáhl Spáčila. Osmičku, která se nebojí hrát a hodně toho naběhá. Z úvodu článku byste mohli naznat, že se to tak úplně nepovedlo, ale opak je pravdou. Třiadvacetiletý odchovanec klubu okamžitě potvrdil, že po zranění je zpátky ve formě a může navázat na deset prvoligových startů z uplynulého ročníku, ve kterých naznačil ligový potenciál. Ukázal jej i proti Hradci a také přes nešikovný odraz míče doma s Libercem, kde byl nebezpečný rovněž pro branku soupeře.

V první půli trefil hlavičkou břevno a ve druhé skvělým napadáním připravil velkou šanci Poulolovi.

„Spáča byl dlouho zraněný a nebyl v dobrém rozpoložení. Stál osm týdnů. I proto byl náš záměr, aby herní praxi znovu nabral v béčku, kde patřil k nosným hráčům,“ vysvětloval Jílek. „Chtěli jsme mít ve středu běžecky silného hráče, ale zároveň i takového, který se nebojí hrát. Myslím, že už podruhé za sebou ukázal, že to byla oprávněná volba. Nicméně stále je prostor, aby byl ještě lepší. Nezdá se to, ale oproti druhé lize je to rozdíl a není to pro něj jednoduché. Věřím však, že to zvládne.“

Velké rány pro trenéra

Zřejmě se tak na delší čas přesune z druholigové kabiny do A-týmu. „Máme dva profesionální týmy a propustnost mezi nimi bude daleko větší. Jestli sedí v té kabině, nebo ve druhé, to pro mě zase tolik neznamená. Řekl si o šanci výkony,“ chválil Jílek. V úvodu soutěže se musel vypořádat nejen s absencí Ventúry, ale také se zraněním brankářské jedničky Macíka a prodejem reprezentačního stopera Jemelky do Plzně. „Je to těžké. Z mého pohledu jsou to rozdíloví hráči. Nechci ale, aby to vyznívalo, že se za něco schováváme a vymlouváme,“ přemítá Jílek. „Jemelka je dnes lídr i v Plzni. Macík je gólman z top 3 ligy. Jsou to docela rány. Ale nemůže to být o třech lidech. Musíme mít široký kádr a na nás je, abychom připravili další hráče.“

Jako se to povedlo u Spáčila.

Zpátky v tréninku je před nedělním špílem na hřišti Pardubic i Ventúra. Neměl by chybět v nominaci.

Bude mít Jílek opět nutkání jej hodit do vody od první minuty?

Spáčil by si zasloužil podržet, takže se časem může stát, že roli náhradníka dostane Breite, jenž hledá pohodu jako většina týmu. I on se však může odpíchnout od slibného výkonu proti Liberci, kdy modří doplatili na spoustu zahozených šancí, což pořád byla oproti předchozím čtyřem prohraným zápasům příjemná změna. Přesto byli sigmáci po utkání skleslí.

„Pohlavek je slabé slovo. Fotbal nám teď dává velmi těžké direkty. Je jen na nás, abychom se zvedli. Proti Pardubicím musíme ukázat stejný charakter a odvézt si tři body,“ velí Jílek, jenž si sám potřebuje upevnit pozici. „Jsem naprosto přesvědčený, že mužstvo se zvedne. Pokud navážeme na entuziasmus a nasazení, tak zákonitě musíme být odměněni.“