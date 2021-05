Diváci v Opavě mu nadávali. Tak jsem si je trochu vychutnal, řekl Puškáč

Když v Opavě po změně stran srovnal, směrem k jejím fanouškům ukázal pěst.

„Nechtěl jsem s nimi nijak soupeřit. Mám vůči Opavě respekt. Ale už mě naštvali, uráželi mě celý zápas, tak jsem si je potom trochu vychutnal i já,“ líčil Puškáč, jenž ve Slezském FC strávil dva roky.

Opava - Bohemians 1:1 záchrana už jen teorií, domácí rozesmutnil Puškáč

Pomohl mu k postupu mezi elitu, do Bohemians odešel v lednu 2019, když v Opavě odmítl prodloužit smlouvu. „Bylo to pro mě specifické utkání,“ uvedl.

Jaké celkově bylo?

Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Chtěli jsme dát první gól, využít toho, že kluci z Opavy jsou psychicky nalomení kvůli tomu, v jaké jsou situaci. Bohužel jsem neproměnil penaltu, zatímco oni ano. Utkání nešlo podle našeho plánu. Naštěstí se mi ve druhém poločase povedlo srovnat. Věřili jsme, že si vypracujeme ještě nějaké šance, ale bohužel se to nepodařilo.

Tu penaltu jste kopl špatně, nebo brankář Digaňa balon výborně vyrazil nohama?

Mám místo, kam penalty kopu, ale měl jsem dojem, že to mají nakoukané, tak jsem to chtěl změnit. Byl jsem přesvědčený, že brankář skočí, a proto jsem kopal doprostřed. Bohužel jsem tomu dal velkou razanci a nebylo to úplně přesné.

Opavští fanoušci vám po penaltě místo děkování nadávali. Všiml jste si toho?

Mrzelo mě, že můj tým nejde do vedení. Jsem v Bohemce. Spíš mě štvalo, že jsem nedal gól. Že vám nadávají, nemůžete na hřišti řešit. Příjemné to však není. Opavu mám furt rád, přeju jí jen to nejlepší. Z určitých důvodů jsem musel odejít, ale mám čistý štít.

Trenér Klusáček říkal, že jste po neúspěšné penaltě šel v závěru prvního poločasu herně dolů, ale ve druhém jste znovu zabral. Bylo to tak?

Jo, člověk, ačkoliv nechce, to v hlavě má. Snažil jsem se s tím pracovat, zapomenout na to. Penaltu jsem snášel dobře. Snažil jsem se soustředit na každý moment. Je mi líto, že se to nepodařilo.

Jak se díváte na situaci Opavy, která má už pramalou naději na záchranu?

Lidi si myslí, že nemám Opavu rád. S klukama, kteří tu byli a nejsou, to pořád prožíváme. A přejeme klubu jen to nejlepší. Zázemí, atmosféra... Opava do ligy patří. Stálo nás spoustu úsilí tady ligu vybudovat. Je nám to líto, že se mužstvu nedaří. Ale držíme mu palce. Prožil jsem tady krásná léta. Nemám důvod přát Opavě něco nepěkného. Mám k ní velký respekt.