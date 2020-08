Novinky v lize: Jaké bude pořadí, když se nedohraje? A kolik týmů spadne?

Minulá sezona se kvůli výskytu koronaviru v týmu Opavy nedohrála, resp. se nepodařilo dokončit skupinu o záchranu a nikdo tudíž nesestoupil.

Zároveň nemohlo být určeno konečné pořadí, byť Slavia díky dohrání skupiny o titul nepřišla. Tomu se Ligová fotbalová asociace (LFA), jež v Česku řídí profesionální soutěže, chce v nadcházejícím ročníku vyhnout. A chystá se zavést příslušná pravidla, o nichž na tiskové konferenci hovořil její šéf Dušan Svoboda.



Existuje varianta, že by sestoupil jen jeden tým

„Hlavním cílem je odehrát kompletní program, všech čtyřiatřicet kol. Ale víme, že k tomu nemusí dojít,“ podotkl Svoboda. LFA má následující představu, je však nutno podotknout, že zatím není zanesena v řádech - byť je to velmi pravděpodobné.

Co by tedy mělo v sezoně 2020/21 platit?



Aby byla považovaná za dohranou, je zapotřebí odehrát alespoň polovinu zápasů z celé soutěže – čili 153 utkání ze 306. V takovém případě – bez ohledu na to, že má jeden tým odehraných víc zápasů než jiný – bude určena tabulka koeficientem, kdy se získané body vydělí počtem duelů, bude vyhlášen mistr, sestoupí tři mužstva a bude možné určit postupující do evropských pohárů.

V posledním bodě je drobný háček. Dejme tomu, že bude odehraných přes padesát procent všech ligových zápasů, ale jeden z týmů, který by měl na základě umístění nárok na kvalifikaci pohárů, z nějakého důvodu neměl odehranou alespoň polovinu duelů. Takový tým by do Evropy nemohl (stejně tak by, čistě teoreticky, nemohl být vyhlášen mistrem; sestoupit však může). Jeho výhodu by zřejmě přebral tým o pořadí níž, do určení pohárových účastníků by promluvila UEFA.

Existuje varianta, že by z osmnáctičlenné ligy nesestupovala tři mužstva, jak je naplánováno kvůli návratu k systému 16 + 16, ale jen jedno. To v případě, že v nejvyšší soutěži nezvládne uskutečnit alespoň padesát procent z celkového počtu duelů, zatímco v nižší soutěži ano. V tom případě spadne jeden tým a o patro výš zamíří vítěz druhé ligy.

V krajním případě je myšleno i na scénář, že by se z Fortuna ligy nesestupovalo: a to ve chvíli, kdy nebude odehraná polovina zápasů v první, ani druhé lize.

„Pokud budeme mít znovu výjimečné stavy, které budou trvat dlouhé měsíce, budeme se muset tvářit, že sezona neexistuje. Ale věříme, že padesát procent odehrajeme,“ uvedl Svoboda.



LFA je také připravena pro případ, že v nějakém regionu nebude možné odehrát zápas kvůli limitům osob - například když kvůli zhoršení situace krajská hygienická stanice zakáže akce nad určitý počet lidí, ale fotbalový tým nebude mít potíže (nebude v karanténě).

„Řídící orgán soutěže může nařídit klubu povinnost sehrát zápas mimo sídlo klubu,“ prohlásil Svoboda. Zasažený klub si má nové místo najít nejprve sám, když to nepůjde, vybere ho LFA.

A dál?

Pravidelné testy na koronavirus si kluby zaplatí samy

Všechny týmy nejvyšší soutěže musí před každým zápasem nové sezony podstoupit testy na koronavirus, hradit si je budou samy.



Odběry se budou týkat všech osob, které jsou uvedeny v zápise o utkání. Do něj smí být napsáni jen lidé s negativním testem, který není starší než tři dny.

Stejné opatření bude čekat i všechny celky, které se v domácím poháru utkají s týmy z nejvyšší soutěže. Druholigová mužstva budou muset povinně podstoupit testy na koronavirus každý měsíc.

„Bude to k tíži klubů. Kluby to pochopily a souhlasily s tím,“ řekl na tiskové konferenci po ligovém grémiu profesionálních klubů předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda.

LFA před restartem minulé sezony, přerušené koronavirovou pandemií, vypracovala pro kluby protokol s řadou hygienických opatření, který byl zatím ve formě doporučení. Od nového ročníku se změní na závazná pravidla a v případě jejich porušení může klub či hráče potrestat disciplinární komise.

Jednou ze zásadních změn je také úprava regulí o žlutých kartách. Doteď platilo, že se tresty kumulovaly: za 4 ŽK stop na jeden zápas, za 8 ŽK na dva atd. Nyní fotbalista po čtyřech napomenutích vynechá vždy pouze jedno utkání.



Kluby budou mít nadále možnost využívat pět střídání, novinku, kterou přinesla Světová fotbalová federace (FIFA) po koronavirové pandemii. Počet náhradníků na lavičce (sedm) se nicméně zatím nezvyšuje.

LFA se také zabývá myšlenkou, že by omezila hostování z jednoho klubu do druhého. „Je to velké téma a do příštího ročníku (2021/22) to budeme regulovat,“ potvrdil Svoboda.