Šádek a spol. mají u laviček utrum. V lize až 11 náhradníků, kalibrovaná čára ne

Téma, které se v průběhu ligové pauzy opakovaně vrací. O zavedení kalibrované čáry vedení soutěže hovořilo už před třemi lety; technologii měla testovat televize, zmiňoval se ostrý start v průběhu podzimu.

„Jednoho dne v Česku jistě bude, ale nikoli v aktuální sezoně,“ zaznělo z úst Tomáše Bárty, ředitele soutěže, po jednání grémia Ligové fotbalové asociace, které se ve středu v Praze protáhlo do odpoledních hodin. „Ovšem nic kontroverzního ani vyhroceného. Jednání rozhodně neprobíhalo jako na páteční valné hromadě FAČR,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Součástí středečního programu byl i los nového soutěžního ročníku, který v polovině listopadu přeruší pauza kvůli mistrovství světa v Kataru. Hrát se pak začne znovu až na konci ledna.

Stejný formát, změna v kartách. I blížící se sezona, která bude mít výkop 30. července, se odehraje podle dobře známého modelu. Po třiceti kolech se tabulka rozdělí na tři skupiny: prvních šest mužstev bude hrát o titul, poslední šestka o vyhnutí se sestupu, případně baráži. A prostřední čtyři týmy se stejně jako v uplynulém ročníku utkají v play off o finanční prémii ve výši jednoho milionu korun a nasazení do třetího kola Mol Cupu.

Hradec Králové i Pardubice v azylu I v příští sezoně budou oba východočeské kluby dál působit na přechodných adresách v Boleslavi, respektive na Bohemians. Pardubičtí by se však na jaře rádi přesunuli na vlastní nový stadion.

Jiná varianta ani nepřicházela v úvahu.

Před nadstavbou už se nově nebudou mazat žluté karty, dřív za ně hráči na konci základní části platili pokutu. Nyní však bude celou sezonu platit jednoduchá rovnice: čtyři žluté karty = stop na jedno utkání.

Změny u laviček: 11 náhradníků a bez Šádka

Po vzoru některých evropských soutěží se v Česku zvyšuje počet náhradníků z dosavadních sedmi hráčů na jedenáct, jako je to například v italské Serii A. Tato úprava se dotkne pouze nejvyšší soutěže.

Další novinka bude zajímat majitele klubů a členy vedení, kteří už nebudou mít šanci sledovat zápasy přímo od střídaček, jako to mají ve zvyku třeba plzeňský boss Adolf Šádek či sportovní ředitel Slovácka Velice Šumulikovski.

Oba se v minulosti v prostoru u hrací plochy chovali nepřípustně a čelili disciplinárním postihům.

Od příští sezony však budou muset oni i další osoby bez povolení ke vstupu do prostoru hřiště odejít nejpozději deset minut před začátkem utkání a vrátit se na něj mohou znovu nejdříve až pět minut po závěrečném hvizdu. Omezení logicky platí i pro poločasové přestávky.

„A naopak se samozřejmě nevztahuje na slavnostní ceremoniály před začátky zápasů či o pauze,“ doplnil Svoboda.

Na dodržování pravidel má dohlížet delegát zápasu.

B týmy ve druhé lize, postoupit může i šestý

Až dojde na konci druholigové sezony na rozhodování o přímém postupu a posunu do baráže, rezervy Sparty, Slavie a Olomouce jako by v tabulce nebyly. Pokud by se teoreticky všechna „béčka“ umístila na prvních třech místech tabulky, do první ligy postoupí čtvrtý tým a pátý s šestým zamíří do baráže.

Z horší než šesté příčky však o patro výš postoupit nepůjde.

Pikantní by bylo, pokud by některé z mužstev, které má rezervu ve druhé lize, bojovalo o záchranu. A jeho „béčko“ by naopak bylo na postup.

Kdyby například Olomouc skončila v lize na posledních třech místech a její rezerva by druhou nejvyšší soutěž vyhrála, první tým Sigmy by zůstal mezi elitou. Pokud by oba výběry jednoho klubu měly jít po sezoně do baráže, právo na účast v ní by měl pouze A tým. Totéž se týká i Sparty a Slavie.

Zpřísnění licenčních podmínek Všechny druholigové kluby musejí mít od sezony 2024/25 povinně umělé osvětlení, od ročníku 2027/28 nedostanou licenci bez vyhřívaného trávníku.

VAR snad i na závěrečných kolech

Videodohled na každém utkání fotbalové ligy se stal v posledních sezonách standardem i v Česku, ovšem s jedinou výjimkou: jakmile došlo na duely v posledních dvou kolech základní části, které mají kvůli regulérnosti jednotný výkop, technologie byla schopna obsloužit jen polovinu zápasů.

„Je to technický limit, na který narážíme,“ připouští Svoboda. „Jeho odstranění by bylo extrémně finančně náročné. Navrhli jsme však, že v 29. a 30. kole nebude nutné hrát všechny zápasy v jeden čas, pokud to neohrozí férovost soutěže.“

Jinými slovy: až se budou inkriminovaná kola blížit, výkonný ředitel Tomáš Bárta podle postavení v tabulce rozhodne, které duely je nutné hrát tzv. proti sobě. A u kterých by jiný čas výkopu nevadil.

„Stejně jsme tuto volbu dělali s ohledem na to, kam nasadíme VAR a kam ne. Věřím, že se nám tuto situaci podaří vyřešit,“ doplnil Svoboda.

Dál bez kalibrované čáry

Technologie, která ve většině vyspělých evropských soutěží pomáhá posuzovat sporné ofsajdové situace, v Česku zatím nebude.

„Mohu říct jen, že je na obzoru. Ovšem jak daleko je ten obzor, nevím,“ prohlásil Svoboda. „Není to tak, že bychom si k současnému řešení dokoupili nějaký upgrade a fungovali jsme dál. Mít kalibrovanou čáru pro nás znamená kompletně nový software, nové řešení. Aktuálně se dostává do částek, na které nevidím. Na druhou stranu i technologie zlevňují: co stálo před dvěma lety tři miliony eur, nyní stojí třeba jen dva. Do budoucna by nám navíc mohla pomoci i televize.“

Což je téma, které Svoboda otevřel už v minulosti.

Testy kalibrované čáry probíhaly naposledy při zápasech zimní Tipsport ligy, ale zjistilo se, že daná technologie není kompatibilní s tou, kterou rozhodčí v české lize využívají. Aktuální stav? „Neumím říct, jestli ji tady budeme mít za dva, tři nebo čtyři roky,“ krčil rameny Svoboda.

Do té doby se musí liga v těsných momentech spoléhat na oko asistentů.