Bohemians dál posilují, na hostování přichází Podaný z Dukly

„Po sestupu jsme si na Dukle řekli, co by bylo výhodné pro obě strany. Nakonec to vyústilo v můj příchod do Ďolíčku,“ uvedl Podaný pro web svého nového klubu. „Vedení Bohemians na mě udělalo velký dojem. Věřím, že pomůžu k naplnění cílů, které Bohemka má.“

Podaný hrál za Duklu od roku 2016, kdy přišel ze Slovanu Bratislava. Předtím působil ve Spartě, prošel také Teplicemi či Sigmou Olomouc. Je také mistrem indické superligy s Atlétikem Kalkata. Po pádu do druhé ligy doufal angažmá ve vyšších patrech, což vyústilo v zapůjčení do Bohemians.

„Hostování je na rok, po jeho skončení se hráč vrátí do FK Dukla Praha,“ potvrdil absenci opce na přestup Pavel Vandas, sportovní ředitel klubu z Julisky.

Dvaatřicetiletý Podaný je levonohým univerzálem, zvládne všechny pozice na levém kraji hřiště. Mezi jeho největší přednosti patří zejména centry a standardní situace.

Je pátou letní posilou Bohemians, před ním přišel brankář Patrik Le Giang, záložníci Jakub Rada s Petrem Hronkem a útočník Ibrahim Keita. Na začátku července vršovický celek získal na přestup i Kamila Vacka, jenž v Ďolíčku na jaře hostoval z dánského Odense.