Loučení s králem Olayinkou. Kouč před ním smekl: Unikátní klubismus a naše DNA

„Je to hodně emotivní,“ vyjádřil se v rozhovoru pro klubový magazín. „Mám na co vzpomínat, strávil jsem tu pěkných pár let a jsem šťastný za všechno, co jsem tu dokázal.“

V létě odejde do srbské Crvené zvezdy Bělehrad, kde podepsal smlouvu už v zimě. Brzké pózování s novým dresem moc pozitivních ohlasů sice nesklidilo, jeho slávistická stopa je však i přes malý přešlap nesmazatelně zakořeněná v klubové historii.

Přes sto osmdesát zápasů, sedm trofejí, padesát gólů a šestadvacet asistencí. Bilance jednoho z prvních velkých přestupů v éře Jindřicha Trpišovského a pamětníka všech novodobých klubových úspěchů.

Tenkrát přicházel za pořádný balík. Slavia za něj v červenci 2018 zaplatila přes osmdesát milionů korun a učinila z něj tehdy nejdražšího hráče české ligy, ve které působil už dřív.

Bylo mu dvacet, když nasázel za sezonu šest branek v pražské Dukle. Rok kopal v belgickém Waregemu, než v Čechách zakotvil definitivně na dalších pět sezon.

V první ročníku v červenobílém zopakoval dosavadní šestigólové maximum. To se mu v lize povedlo ještě dvakrát, v nejslabším ročníku vstřelil branky čtyři. A letos, kdy se mu dařilo nejvíc, se trefil jedenáctkrát.

Dohromady má na kontě zásahů padesát.

„Je to skvělá meta, jsem rád, že to takhle pěkně vyšlo,“ řekl. V rozlučkovém utkání se sice neprosadil, přesto k tomu neměl daleko. V největší šanci jej vychytal brankář Nguyen a v prvním poločase jen těsně minul tyč.

Fotbalisté Slavie děkují fanouškům za podporu v uplynulé sezoně.

„Tlačili jsme se do ofenzivy, co nejvíc to šlo. Chtěli jsme, aby si případně dal gól a rozloučil se tu,“ pokrčil rameny trenér Trpišovský.

„Bude nám chybět. Představoval DNA našeho herního stylu. Jedna věc jsou góly, ale u něj je důležitý také srůst s klubem; jak pomáhal nováčkům s adaptací a záleželo mu na týmu. Předvedl unikátní klubismus, ztrácíme jednoho z nejdůležitějších fotbalistů, střelce, hlavičkáře. Dovolím si říct nejlepšího hráče v lize co se týče represinku,“ přidal.

S klubem žil. Vždyť ještě v týdnu pomáhal v sestavě rezervního mužstva udržet druhou ligu, i když nemusel. I přes vyjednaný přestup nepolevil a zůstal klíčovým hráčem.

Svými schopnostmi pomáhal Slavii také v Evropě. Se třinácti zásahy je nejlepším střelcem klubu v pohárech. Překonal i esa, jakými byli Tomáš Došek nebo Richard Dostálek.

„To je přesně ten odkaz, který jsem po sobě chtěl zanechat. Týmové úspěchy ční nad vším, to je jasné. Ale tohle je taky moc fajn, to mi nikdo nevezme,“ zubil se Olayinka.

Hned první evropskou trefu slavil v Lize mistrů na Interu Milán (1:1). Důležité rány slavil při vítězstvích nad Nice (3:1) nebo v osmifinále Evropské ligy proti Rangers (2:0).

Když rozhodl domácí zápas s Leverkusenem (1:0), zlomil si při zakončení hlavou nos. „Pamatuji si, že jsem pak vůbec nemohl spát. Těžko se mi dýchalo a bylo to složité. Myslel jsem, že mi praskne hlava. Ale měl jsem velkou radost, což všechno přebilo,“ vyprávěl.

Do velkého fotbalu nakoukl v Albánii, v tamní lize oblékal dres FK Bylis a Skënderbeu Korcë. Teď na Balkán zamíří znovu.

„Bělehrad je podobné město jako Praha, historické, kolem milionu obyvatel. Snad se mi tam bude dařit dobře,“ přemýšlel. „Zvezda opět získala mistrovský titul, čeká nás základní skupina Liga mistrů, hodně se těším. Chci být pro nový tým prospěšný, takové je moje DNA.“

Práce pro Slavii mu zároveň vynesla ocenění, které už nikdy žádný jiný fotbalista nezíská. Pražský klub mu na 3D tiskárně vyrobil „Olayincup“, pohár přímo pro něj.

Na štaci v Česku nejen proto nezapomene.

„Chci všem moc poděkovat za krásné časy, co jsme tu společně zažili. Byla to jízda. Všichni mi budou chybět,“ rozloučil se.