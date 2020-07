Zastavte to, regulérnost ligy je dávno pryč, říká opavský kapitán

Regulérnost. To slovo zaznívá z celků, kterým hrozí sestup do druhé ligy, často.

Tady jsou argumenty.

Soutěž byla dvakrát přerušená, byť současná pauza se týká jen skupiny o záchranu, čili také Opavy. Prvních deset klubů už své zápasy kompletně dohrálo.

„Některé týmy už začínají přípravu na novou sezonu a my budeme někdy za dva týdny teprve končit tento ročník. Po osmi měsících bychom měli týden volna a za další dva týdny už zase začali novou sezonu, kterou to výrazně ovlivní,“ přemítal Žídek.

„Představa, že budeme mít po sezoně týden pauzu a hned za dva týdny budeme hrát ostrý zápas, je naprosto šílená. Začali jsme loni v červenci a sezona skončí v srpnu. Trvá přes rok, celé je to bláznivé.“

Zatím Opava, Karviná a Příbram by v závěrečných dvou kolech skupiny o záchranu bojovaly o prvoligový „život“, jejich soupeři Olomouc, Teplice a Zlín už jistotu záchrany mají.

„Píšu si s klukama z Olomouce, kteří se teď válejí někde na pláži u moře. Ti budou v podstatě začínat přípravu. My to bereme jako zápasy o život a oni to mohou pojmou jako nějaký pouťák,“ poznamenává Žídek.

Do nešťastné pozice dostala závěr ligy karanténa, kterou hygienická stanice uvalila na karvinské mužstvo. Kvůli třem hráčům, kteří onemocněli covidem-19, nemohl karvinský tým dva týdny trénovat. Město a okolí patří k ohniskům nákazy koronavirem.

Dvě kola, celkem šest zápasů skupiny o záchranu bylo odloženo, přitom hotovo mělo být už minulé úterý 7. července.

V tu chvíli nejhorší tým tabulky by sestoupil do druhé ligy, což může být Karviná, Opava, nebo Příbram. Dva z této trojice by hrály baráž proti druholigovým týmům Zbrojovky Brno a pražské Dukly.

Podle nového programu jsou závěrečná dějství skupiny o záchranu naplánována na 23. a 26. července. Hned poté následuje baráž. To je dané.

Páteční Ligové grémium, které tvoří zástupci šestnácti prvoligových a šestnácti druholigových klubů, však může rozhodnutí Ligového výboru změnit.

„Trénujeme více než sedm měsíců v kuse a během toho jsme odehráli jen pár utkání. Je to šílené fyzicky i psychicky. Dohrát to chtějí jen pánové, kteří nikdy nehráli fotbal, či logicky majitelé klubů, jako jsou Brno či Dukla, kterým jde o postup do první ligy,“ pronesl opavský Žídek.

„Pokud se rozhodne, že budeme hrát, nic s tím nenaděláme. V kabině jsme se bavili s Pavlem Zavadilem, že když si přečtete jakýkoliv článek či rozhovor s trenéry, kteří se fotbalu věnovali nebo ho teď dělají, všichni mají stejný názor, že dohrávat je blbost.“

Zatímco Dukle a Brnu v úterý skončila druholigová sezona a na start baráže 29. července se mohou v klidu připravovat, ligové celky do ní půjdou hned po odehrání zápasů ve skupině o záchranu.

„K tomu lze říci jen jedno, regulérnost ligy je dávno pryč,“ zdůraznil Žídek. „Bavit se o regulérnosti, to je v tomhle směru úplně mimo. Ještě by mě zajímalo, zda ty týmy půjdou znovu na testy před případným dohráním soutěže.“

Pokud by se skupina o záchranu z jakékoli důvodu nedohrála, nikdo by nesestoupil. Proto by předčasný konec zástupci Opavy, Karviné i Příbrami uvítali.

Jenže tím by Brno a Dukla, druhý a třetí týmy druhé ligy, přišly o možnost bojovat o postup. Jediným jistým nováčkem příštího ročníku první ligy jsou Pardubice. Podle současných regulí by nejvyšší soutěž měla sedmnáct účastníků, což postrádá smysl.

Pokud by se dohrála skupina o záchranu a neuskutečnila se baráž, sestup potká dva nejhorší týmy první ligy a mezi elitu s Pardubicemi postoupí Brno.

Pátek však může všechno změnit.

„Nedovedu si představit, že bych teď jel do Karviné. Jde přece o zdraví nejen naše, ale i našich rodin. Mám pocit, že o všem rozhodují lidé, kterým se v hlavě točí jen peníze a hráči nebo jejich rodiny je vůbec nezajímají,“ dodal Žídek.