Jak se vejít do stovky. VAR bez omezení, kluby kumulují funkce

Na svém twitterovém profilu jej sdílel Tomáš Syrovátka, místopředseda představenstva Slavie. Co ze seznamu vyplývá? Že pokud se jím kluby budou řídit a podaří se jim naplnit kvóty podle představ Ligové fotbalové asociace (LFA), do stovky se vejdou přesně.

Pro fotbalového fanouška je v dané situaci podstatné, že pro něj, coby diváka (převážně) u televizní obrazovky, se nic podstatného nemění - navzdory mírně omezenému počtu přítomných.



Jak se vejít do stovky Pravidla pro počty účastníků v utkáních, kterých se může zúčastnit maximálně 100 osob Hráči: 36 (18 + 18) Domácí realizační tým: 7

Technický doprovod: 3

Funkcionáři - domácí: 5 Hostující realizační tým: 7

Technický doprovod: 3

Funkcionáři - hosté: 5 Rozhodčí: 4

Delegáti: 2 Hlavní pořadatel: 1

Kameraman - klubové video: 1

Televizní společnosti: 11

Pořadatelská služba, podavači míčů a ostatní technický personál: 12 Dohromady: 100



„Je zachován dostatečný počet kamer i s ohledem na využití systému VAR,“ řekl iDNES.cz David Solnař, tiskový mluvčí televize O 2 TV Sport, která přenáší většinu utkání. Držitelé vysílacích práv jsou jedinými zástupci médií, kteří budou mít na nadcházející dvě kola přístup na stadion.

Podle manuálu by televizní štáb neměl přesáhnout jedenáct osob, což je podle Solnaře překážka, s kterou se společnost zvládne vypořádat.

„Omezení se nevztahuje na specialisty v přenosovém voze, který je mimo stadion. Z limitu vyplývá, že pojedeme výrobu v omezeném režimu: studio nebude přímo na stadionu, ale přesouváme ho do O 2 Areny. Na místě bude jeden komentátor místo obvyklých dvou, reportér, osm kameramanů a jeden technik. Pro diváka se nic zásadního nemění,“ uvedl Solnař.

Pro samotnou společnost jde o drobné omezení, avšak nikterak extrémní. Za normálních okolností by na zápase Sparta - Plzeň bylo třeba o sedm lidí více. Místo dvou techniků bude přítomný jeden s více úkoly a podobně.

A to je řeč jen o utkáních vysílaných v plné kvalitě. U těch, která divák naladí v tzv. streamingové, jež přenáší méně kamer, by také neměl poznat rozdíl.

Větší starosti s dodržením kvót tak – za předpokladu, že se s držiteli práv domluví na jedenácti či méně zaměstnancích – mají nadále kluby. Potvrzuje to třeba příklad Teplic. Než dvanáctému celku tabulky znovu odložili zápas s Libercem, který se měl odehrát ve středu od 17 hodin, řešil, jak limit splnit.

„Po celodenním škrtání, volání, zjišťování jsme se magické hranice 100 dopočítali,“ oznámil nadšený teplický mluvčí Martin Kovařík. A vzápětí na sociálních sítích vysvětlil, jak se to podařilo - díky kumulaci funkcí.



Klubový fotograf měl zároveň plnit roli podavače balonů, sám Kovařík plánoval pořizovat snímky pro média, teplický kameraman se měl postarat o časomíru...

„Na tribuně bude jako podavač či pořadatel například sportovní sekretář nebo obchodní ředitel,“ psal mluvčí ještě předtím, než sudí Pavel Orel ráno teplický trávník neuznal za způsobilý a zápas byl odložen.



Podle představ LFA by se například do kategorie pořadatelské služby mělo vejít dvanáct lidí. A to včetně podavačů míčů a technického personálu - tudíž trávníkářů, osvětlovačů či hlasatele na stadionu. Jen podavačů bývá obvykle kolem hřiště nejméně osm. Je tedy zjevné, že bez zdvojování některých funkcí či jejich omezení jde o složitě proveditelnou záležitost.

Také realizační týmy budou muset dočasně projít zeštíhlením. „I toto musíme omezit. Hranice sto osob je hodně přísná, ale poradíme si s tím,“ prohlásil Dušan Svoboda, šéf LFA, která řídí profesionální soutěže v Česku.

Potíže s organizací domácích zápasů zaznamenali i na Bohemians, kteří budou muset omezit přítomnost vlastních zaměstnanců, již se obvykle o průběh duelu starají. A prosí příznivce, aby se nescházeli před Ďolíčkem.

„Žádáme fanoušky, aby ve vlastním zájmu ke stadionu nechodili. Očekáváme komplikovanější provoz. Do areálu Ďolíčku totiž v tuto chvíli nemůžeme umístit ani vozidlo záchranné služby či hasičů, resp. jejich posádku,“ uvádí klub na svém webu.