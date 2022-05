Jen 16 kol na podzim, jaro už v lednu a nadstavba. Jak na fotbal v příští sezoně

Převratné změny se nekonají, Fortuna liga 2022/2023 se bude hrát se šestnácti účastníky s jediným nováčkem Zbrojovkou Brno. Definitivní složení bude stvrzeno při losování 21. června.

Po základní části následuje nadstavba ve formátu, který je známý z poslední sezony - rozdělení na tři skupiny, pět kol pro nejlepší i týmy v boji o záchranu a play off ve skupině o umístění.

Je však možné, že v tomto formátu se fotbalová liga v Česku uskuteční naposledy. Od ročníku 2023/2024 může dojít k úpravě nadstavby, nebo dokonce k radikálním změnám.

Jde o to, že od sezony 2024/2025 dochází k revoluci v evropských pohárech a česká soutěž to musí ve svých plánech zohlednit.

Nadcházející ročník bude jiný především kvůli světovému šampionátu, který se z června a července přesouvá na listopad a prosinec. Důvodem jsou klimatické podmínky v horkém Kataru.

Pro Plzeň, Slavii a Spartu začne sezona už deset dnů před úvodním ligovým dějstvím, které je naplánováno na víkend 30. a 31. července. Všechny tři týmy vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, a ještě než liga odstartuje, budou mít odehráno druhé předkolo.

Domácí nejvyšší soutěž pak pokračuje nepřetržitě do poloviny září, než ji na dva týdny přeruší reprezentační přestávka. V ní se dohrají zbývající dva zápasy Ligy národů - první čtyři kola se hrají v první polovině června.

Prvního října se půjde zase na Fortuna ligu a to na desáté dějství. Následuje dalších šest kol až do 13. listopadu. O devět dnů později bude v Kataru rozehráno mistrovství světa a českým fotbalistům začne dlouhá zimní přestávka.

Ročník 2022/23 Fortuna liga

1. kolo: 30. a 31. července

9. kolo: 17. a 18. září

10. kolo: 1. a 2. října

16. kolo: 12. a 13. listopadu

17. kolo: 28. a 29. ledna

24. kolo: 18. a 19. března

25. kolo: 1. a 2. dubna

30. kolo: 29. a 30. dubna 1. kolo nadstavby: 6. a 7. května

5. kolo nadstavby: 27. a 28. května baráž: 1. a 4. října Mol Cup

1. kolo: 17. srpna

2. kolo: 14. září

3. kolo: 19. října

osmifinále: 19. listopadu

čtvrtfinále: 1. března

semifinále: 5. dubna

finále: 3. května Reprezentace

19. a 27. září: 2 zápasy Ligy národů

14. listopadu: uvolnění hráčů před MS, příprava

20. a 28. března: 2 zápasy kvalifikace o Euro

12. a 20. června: 2 zápasy kvalifikace o Euro Evropské poháry

2. předkolo začne 19. července, hraje se uprostřed každého týdne a postupující do základní části budou známí 25. srpna.

Základní skupiny startují už 6. září, dohráno bude 6. listopadu. Hraje se každý týden s výjimkou zářijové reprezentační přestávky a třetího týdne v říjnu.

Během turnaje v Kataru nelze hrát nejvyšší soutěže, i když národní mužstvo není jeho účastníkem. Finále šampionátu je na programu 18. prosince a liga v Česku bude pokračovat 28. ledna 2023 sedmnáctým kolem.

První reprezentační pauza v příštím roce bude od 20. března a bude vyhrazena na dva zápasy kvalifikace o postup na Euro 2024 v Německu. Los kvalifikační skupin se uskuteční 9. října letošního roku ve Frankfurtu.

Během dubna se dohraje základní část Fortuna ligy, na programu je šest kol, z toho předposlední 29. dějství bude vložené uprostřed týdne.

Ještě před startem nadstavbové části se ve středu 3. května odehraje finále Mol Cupu. Nadstavba má zase pět kol ve skupinách o titul a o záchranu. Mistr pro sezonu 2022/2023 bude znám nejpozději v neděli 28. května.

Mužstva na sedmém až desátém místě si zahrají o umístění, resp. o šanci na Evropu. Pokud však Evropská fotbalová unie (UEFA) vyřadí Rusko i z pohárového ročníku 2023/2024, mělo by Česko zase pět zástupců. Proto by oproti letošní nadstavbě přibylo tzv. finále o Evropu.

Baráž o účast mezi elitou se odehraje 1. a 4. června 2023. Pak se znovu sejde národní mužstvo, aby nastoupilo k dalším dvěma kvalifikačním duelům o Euro.

Reprezentanti skončí 20. června a měli by nastoupit rovnou do přípravy k ligovým klubům. Dovolenou budou mít podobně jako letos po skončení nadstavby do srazu, což je víc než dva týdny.

I kvůli jejich odpočinku poslední ligový ročník v Česku s výjimkou baráže skončil už o týden dřív než většina evropských soutěží, aby reprezentanti měli dva týdny pauzu.