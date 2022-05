Sparta - Slovácko 1:2, při loučení Dočkala domácí vyhráli poločas, pak už nestačili

Pokud by to nebyl poslední domácí zápas Bořka Dočkala v kariéře, asi by se nemusel ani hrát. Zbytečné utkání.

Až příliš bylo vidět, že jakýkoli výsledek nehne s postavením v tabulce ani u jednoho ze soupeřů. Hrál se fotbal na pohodu, bez ostrých zákroků, oba týmy myslely především na ofenzivu.

Za týden se Sparta a Slovácko v Uherském Hradišti utkají ve finále poháru a tam se bude jiskřit.

Dočasný sparťanský kouč Michal Horňák, který v pondělí vystřídal odvolaného Pavla Vrbu, nasadil hodně mladou sestavu.

Osmnáctiletý Vydra i o rok starší Suchomel nastoupili poprvé v lize od začátku a celkově ke druhému utkání, vedle Dočkala ve středu pole byli Karabec se Součkem. A to na lavici zůstali Vitík s Hložkem, kteří stabilně patří do základní jedenáctky.

Než se domácí rozkoukali, byli horším týmem. I Slovácko šetřilo některé hráče, ale do soupeře se pustilo bez respektu. Hosté útočili, sbírali rohy i střely mimo.

Víc než deset minut trvalo, než se domácí dostali na dostřel, ale Minčev hlavičkoval nad. Ale nakonec jim ke gólu pomohla nešikovnost soupeře. Havlík se ve vlastním vápně nedohodl při obranném zákroku se Šimkem, kterého rozhodil. Šimko podklouzl a podrazil dotírajícího Dočkala. Penaltu Hancko proměnil.

To na druhé straně zákrok Heči na Kalabišku u jinak přesného sudího Křepského prošel. Sparťanský gólman šel pod nohy, nezasáhl míč a v pádu protivníka trefil. Rozhodčí ukázal, ať vstává. Ani videoasistent Orel verdikt neopravil.

Hosté aktivně vstoupili i do druhé půle, do které dočasný sparťanský kouč Horňák ještě omladil, když místo Hancka poslal na hřiště dalšího dorostence Vitíka.

Slovácko na levé straně vápna hezky zakombinovalo, mezi obránci se probil Holzer a poslal míč zblízka pod břevno. Někdejší sparťan se proti svému bývalému klubu prosadil i před třemi týdny v základní části. Rovněž vyrovnával na 1:1, ale pak Sparta dala dva góly a vyhrála 3:1.

Tentokrát všechno bylo jinak.

„V prvním poločase jsme tam měli věci, které patřily spíš do grotesky. Hráči klouzali, hra byla ustrašená, zbytečně jsme ztráceli míče. Druhá půle byla už plně jiná. Vytvářeli jsme si šance, jen škoda, že jsme jich neproměnili víc. Aspoň jsme se dobře naladili na finále poháru,“ řekl hostujíc kouč Martin Svědík.

Sparťané si sice mohli vzít vedení brzy zpátky, Karabec ve středu pole vybojoval míč a poslal kolmici na rozběhnutého Haraslína. Ten dal vedle Minčevovi, jenže bulharský útočník z dobré pozice poslal míč vysoko na tribunu.

Tutovku měli i hosté, Vecheta se odpoutal od Vitíka, položil se do centru a hlavičkoval. Gólman Heča vytáhl reflexivní zákrok. Hosté rozebrali obranu i v 78. minutě, do uličky dostal míč Havlík, šel sám na Heču, ale ten jeho ránu vykopl.

Hostující záložník si spravil chuť vzápětí, když krásnou střelou z pravého rohu vápna obstřelil Heču. Ten se jen ohlédl, krásná rána.

Domácí se v závěru nedostali k žádnému tlaku, ze kterého by mohli zahrozit a pokusit se aspoň o remízu. Publikum tak spílalo vedení klubu a křičelo „My chceme Spartu.“

Individuální akcí se předvedl jen Hložek, ale z osmnácti metrů těsně bránu minul. I Hložek nejspíš hrál na Letné naposledy, v létě se očekává jeho přestup do zahraničí.