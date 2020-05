Slavia v Boleslavi, premiéra pro Horvátha. Liga už se rozjede naostro

Po úspěšném sobotním testu v podobě okleštěné předehrávky v Teplicích startuje liga naostro. Místo 150 lidí už jich na stadionu může být dvojnásobek, také trenéři půjdou o přestávce do kabiny, což byl jeden z nejdiskutovanějších zákazů ligového restartu.

Ten s sebou přináší nové pořádky, nové zvyklosti, nové výzvy.

Šlágr v Mladé Boleslavi bude hlavním tahákem úterního programu 25. kola. Hraje se od 20.00, tři další duely mají výkop o dvě hodiny dřív. Zbylé zápasy jsou naplánované na středu.

Doma nastoupí Jablonec i Slovácko, které bojují o účast v elitní skupině o titul. A po sedmasedmdesáti dnech se konečně dočká také Pavel Horváth. Nový kouč Příbrami povede tým do ligového utkání úplně poprvé.

Mužstvo převzal dva dny před přerušením soutěží. Hráče poznával hlavně na dálku a teprve v posledních dvou týdnech je viděl v plném tréninkovém zatížení. Co zjistil?



„Že kluci mají velkou chuť. V přípravných zápasech ale byly vidět i věci, které by se tam objevovat neměly. Musíme dál pracovat na jejich odstranění,“ prohlásil.

Času ale příliš nezbývá. Příbram potřebuje sbírat body, jinak po dvou letech znovu zahučí o patro níž, do druhé ligy. Šest kol před koncem základní části je poslední s tříbodovou ztrátou na patnáctou Opavu a dokonce devítibodovým mankem na první nebarážovou pozici.

Příbram - Baník Ostrava úterý 18.00, rozhodčí Marek, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Pazdera, Dramé, Kingue, Nový - Tregler - Polidar, Rezek, Zorvan, Antwi - Slepička. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jirásek, Jánoš - Reiter, Kuzmanovič, De Azevedo - O. Šašinka.

Hned v prvním duelu po koronavirové pauze navíc Příbram vyzve na Ostravu, která na rozdíl od soupeře aspiruje na evropské poháry – tedy pokud se nějaké budou za současné situace v příští sezoně vůbec konat...

Pro Baník je nepříjemné, že při přípravě na utkání neměl příliš z čeho vycházet. „Může tam být plno změn, ale Pavla Horvátha znám a vím, jaký fotbal má rád. Je to produkt Vrbovy školy, plno těch věcí se snaží dostat do hry. Trénoval dorost Plzně, viděl jsem některé jejich zápasy a z toho trochu dedukovat můžu,“ poznamenal Luboš Kozel, kouč Ostravy. „Ale našroubovat to hned na hráče v novém týmu není úplně jednoduché. Proto předpokládám, že budou vycházet hlavně z kvalitní defenzivy,” dodal pro klubový web.

Jablonec - Fastav Zlín úterý 18.00, rozhodčí Lerch, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek, Považanec, Hämäläinen, Sýkora - Chramosta. Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Simerský, Bartošák - Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Jawo.

O totéž se pokusí Bohumil Páník ve Zlíně, který je ve funkci jen o den déle než Horváth. Na rozdíl od něj však zná prostředí a má obrovské zkušenosti. Když zkušený kouč vedl Fastav naposledy, postoupil s ním do ligy a dovedl ho k triumfu v národním poháru, který provinční klub katapultoval dokonce do základní skupiny Evropské ligy.

Nyní jsou ambice zlínského fotbalu podstatně skromnější: hlavně se zachránit.

Aktuálně je Fastav na čtrnácté – barážové – pozici a zejména na hřištích soupeřů tápe. Od začátku sezony tam vyhrál pouze jedinkrát. „A proti nám hned na úvod stojí výborný soupeř, který je v tabulce na pohárových místech. Základní jedenáctku mají Jablonečtí opravdu velmi silnou, což víme a respektujeme, ale zároveň tam nejedeme předem poražení. Chceme odvézt nějaké body,“ tvrdí Páník.

I on sám ovšem tuší, jak složité to bude. Jako trenér totiž posledních šest zápasů na Střelnici prohrál.

Slovácko - Sigma Olomouc úterý 18.00, rozhodčí Klíma, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Zahustel, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Zajíc. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Chytil, Falta - Juliš.

Mnohem příjemnější starosti než jeho nejbližší regionální sok ze Zlína má Slovácko. Tým ze sousedního Uherského Hradiště šest kol před koncem základní části ligy na šestém místě uzavírá titulovou skupinu. Na třetí Jablonec mu přitom scházejí pouhé tři body.

„A v první šestce se určitě chceme udržet,“ řekl klubové televizi kapitán Vlastimil Daníček.

Slovácko už v aktuální sezoně porazilo Slavii, Spartu i Plzeň. V Olomouci na podzim remizovalo 2:2.

„Velice nepříjemný soupeř,“ tuší olomoucký trenér Radoslav Látal, co jeho mužstvo čeká. „První kolo bude možná trošku neznámá, ale to je pro všechny stejné,“ doplnil v rozhovoru pro klubová média.

Sigma musí kromě nabitého programu v lize počítat i se semifinále domácího poháru. V něm nastoupí proti Liberci.

Mladá Boleslav - Slavia úterý 20.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Jakub Klíma, Mazuch, Túlio - Hubínek, Janošek - Ladra, Budínský, Fulnek - Wágner.

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Kúdela, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Provod - Musa.



Zápas, který napoví, do jaké formy Jindřich Trpišovský a spol. vyladil hlavního favorita ligy.

Mistr nehrál během koronavirové pauzy žádné přípravné utkání. Plánovaný duel s Jihlavou byl kvůli pozitivnímu nálezu v týmu zrušen. Stalo se tak minulé úterý, o den dřív ohlásila nakaženého onemocněním covid-19 také Mladá Boleslav. Víc jich testy mezi profesionálními fotbalisty neprokázaly.

Do izolace museli jen oba nakažení, jejichž jména se podle protokolu Ligové fotbalové asociace veřejnosti nesdělují. Zbytek týmu prošel kontrolními testy a brzy se vrátil do tréninku.

„Nebyla to pro nás jednoduchá situace, ale jsme hlavně šťastní, že další testy už byly negativní,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Přišli jsme o nějaké tréninky, ale to nás nemrzí tolik jako absence zápasu. To nám teď chybí víc,“ pokračoval.



Slavii bude v Mladé Boleslavi scházet jediný střelec podzimního vzájemného utkání Peter Olayinka, který si při tréninkovém utkání zlomil nohu. Obě mužstva dělí v tabulce čtyři příčky.

Vedoucí Slavia má osmibodový náskok před druhou Plzní. Vstup do jara se červenobílým nepovedl. Porazili pouze Opavu, prohráli na Bohemians i na Slovácku a taktak remizovali v derby. Pak přišla pandemie.