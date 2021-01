Liga mění pravidla odkladu zápasů, v závěru pak nařídí testy u své laboratoře

Delegáti zápasů 15. kola s předstihem vyrazili na stadiony, aby zkontrolovali stav hrací plochy a teplotu vyhřívaní. Na víkendový start má být nejstudenější počasí, třeskuté mrazy. Ale zatím žádný duel ohrožen není.

To větší problém představuje onemocnění covid-19.

Před pátečním startem každé mužstvo pro případ problémů s koronavirem nahlásí soupisku šestadvaceti hráčů do pole a čtyř brankářů.

A až ve chvíli, kdy nezbude aspoň třináct hráčů a jeden brankář, přistoupí vedení soutěže k odložení utkání.

Jde o to zamezit podzimnímu případu v Opavě, která měla málo hráčů, ale musela odcestovat k utkání do Liberce. A až těsně před výkopem dostala povel od hygienické stanice s tím, že má tým nastoupit do karantény, což bylo pozdě a zápase musela odehrát.

„Jde nám o zajištění transparentnosti soutěže. Odložit zápas bude samozřejmě i nutné za předpokladu, že se v izolaci a karanténě ocitne celý klub z rozhodnutí státních orgánů ochrany veřejného zdraví, jako tomu bylo v několika případech už na podzim,“ poznamenal Štěpán Hanuš z LFA.

„Je to apel na všechny kluby, aby také udělaly všechno pro zdárné odehrání celého programu. Věřím, že zájmem všech bude sezonu dokončit sportovní cestou. Myslíme však dopředu a chceme zamezit možným spekulacím. Proto jsme mimo jiné rozhodli, že v průběhu přinejmenším posledních tří ligových kol budou všechny kluby testovány u jedné laboratoře, a toto testování bude zastřešovat přímo LFA,“ prohlásil šéf ligy Dušan Svoboda.

Program jarní části je pořádně nabitý, v lize zbývá odehrát dvacet kol, což je 180 zápasů, plus šest utkání odložených z podzimu.

K tomu domácí pohár, který nezná ještě ani všechny osmifinalisty. V Mol cupu zbývá odehrát celkem dvaadvacet zápasů.

Navíc Slavii čeká vyřazovací fáze Evropské ligy. Všechno musí být hotovo nejpozději do konce května kvůli mistrovství Evropy.

„Je to jeden z důvodů, proč začínáme nezvykle brzy. Termínová listina musí respektovat mezinárodní rámce. Zároveň nás bohužel stále neopouští ani komplikace s covidem. Máme zkušenosti z konce minulé sezony i z podzimní části té letošní a jsem si jistý, že to zvládneme. Věřím, že se podaří celý soutěžní ročník dohrát,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.

Jednoznačným favoritem na titul je Slavia, sázková kancelář Fortuna, generální partner ligy, na její triumf vypsal nízký kurz 1,02 k jedné. To znamená jasnou tutovku, takový kurz se ani nesází, protože se to nevyplatí.

„Slavia během podzimu dominovala, jediné ztráty představovaly dvě remízy s nováčky, své rivaly Spartu a Plzeň přehrála bez větších problémů, ačkoliv oba tyto duely hrála venku. Výmluvné je i skóre 36:4. Šestibodový náskok sice ukazuje, že nic není rozhodnuto a v těchto specifických časech se může přihodit ledacos. Na druhou stranu představa, že se někdo zmobilizuje způsobem, aby byl schopen tým z Edenu přeskočit, je pro mě opravdu hodně divoká,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Druhý Jablonec má kurz na vítězství v lize 100 k jedné, což ukazuje na to, že se mu vůbec nevěří. Třetí Sparta má 13 k jedné. Podobné kurzy vypsal i Tipsport, u Slavie je to 1,03 k jedné.