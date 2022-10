Černý gratuloval otci a pak jeho Hradec v derby sestřelil: Nadechli jsme se, řekl

I díky ní hradecký favorit Černého staršího nečekaně 1:3 prohrál a poslední Pardubice kapitána Černého mladšího slavily třetí výhru sezony. „Tímhle vítězstvím jsme se nadechli,“ věří šestatřicetiletý útočník Pardubic.

„Máme teď na Zlín tři body a to už je lepší pohled, navíc ve hře je ještě hodně bodů, takže pro nás je důležité se dostat na dostřel,“ řekl Černý.

Kde byl podle vás základ výhry, která se moc nečekala?

Konečně jsme do utkání vstoupili tak, jak jsme si řekli, začali jsme velmi dobře, měli jsme několik závarů a naopak Hradec jsme do extra velkých šancí nepouštěli.



Žádný gól jste ale také nedali a do druhé půle jste šli za nerozhodného bezbrankového stavu. S čím?

Že to chceme hlavně střelecky prolomit a dát branku, která by zápasu dala ráz. Povedlo se to, i když jsme pak brzy inkasovali na 1:1. Hradec pak byl nebezpečnější, ale nám se podařilo do utkání vrátit. Když jsme dali branku na 2:1, už jsem věřil, že to dotáhneme do zdárného konce. Dominik Janošek naši vedení zvýšil a konečně jsme si i závěr pohlídali jako zkušený tým, takhle bychom to měli dohrávat.



Vedoucí gól na 2:1 jste trefil vy a parádně. Vzpomenete si na podobný, kterým jste se po odchodu z Hradce do Pardubic před lety v derby uvedl?

Velmi dobře, bylo to v druhé lize hned po mém přestupu a chudákovi Oťasovi (brankář Ottmar) jsem to trefil asi z třiceti metrů. Tehdy to ale Hradec otočil.



Tentokrát z toho byl také parádní gól, dal jste někdy podobný?

Možná jednou v Kazachstánu a teď to také vyšlo, líp to asi trefit nešlo.



Derby Hradce s Pardubicemi jsou vyhecované, jak to berete vy jako bývalý dlouholetý hráč Hradce?

Že už to není takové, jako když jsem před lety přestupoval. Moc Hradečáků v kádru už není, mohl jsem si podat ruku snad jen s Pavlem Dvořákem a Patrikem Vízkem. Mile mě ale překvapila atmosféra, přijelo dost fanoušků, užíval jsem si to.



A bylo z toho vítězství Pardubic po dlouhých osmnácti letech.

Náš bývalý trenér Krejčí vždycky říkal, že až jednou budeme potřebovat Hradec porazit, tak ho porazíme. Teď jsme to opravdu potřebovali a zlomili jsme to.