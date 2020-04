Je nezvyklé mít trenéra kamaráda, není to snadné, říká příbramský Rezek

Pouhé dva dny poté, co se Horváth stal trenérem Příbrami, byla nejvyšší soutěž v polovině března přerušena kvůli pandemii koronaviru. Po více než měsíční karanténě a domácí přípravě někdejší plzeňský kapitán od minulého pondělí tým opět vede na trénincích, byť v omezeném režimu po skupinkách.



„Je to jiné. Jsem v jiné roli, než když jsem začínal a teprve přišel k Horvimu do týmu. Teď tady patřím mezi nejstarší se Slépou (Miroslavem Slepičkou), který s ním mimochodem také hrál. Je nezvyklé mít trenéra kamaráda. Musím říct, že to pro mě není úplně jednoduché,“ uvedl Rezek v rozhovoru s ČTK.

Zatím nechce bývalého spoluhráče z Teplic, Sparty a Plzně srovnávat s jeho předchůdcem na příbramské lavičce Romanem Nádvorníkem.

Když ještě hráli spolu... Jan Rezek (vlevo) a Pavel Horváth nastupovali mj. za Plzeň.

„Samozřejmě je velký rozdíl v jejich filozofii a pojetí fotbalu. Nerad bych to zakřikl. Teď nás to všechny baví, jsme natěšení, nadšení. Ale bude se to odvíjet od výsledků. Můžeme trénovat jako Barcelona, ale když to neprodáme, je to úplně k ničemu,“ uvedl Rezek.



Podle něj pětačtyřicetiletý Horváth může nakopnout tápající mužstvo, které nevyhrálo už 17 ligových zápasů od konce loňského července.

„Věřím, že jeho příchod je dobrý impulz. I pro kluky, kteří třeba tolik nenastupovali. Teď cítí šanci. Co jsem se s Horvim bavil, tak bude chtít hrát s kluky, kteří nechají na hřišti duši. A je mu v podstatě jedno, jestli jim je 15, 18 nebo 35. To je podle mě správné. Otázkou je, jestli také proveditelné,“ řekl teplický rodák.

„Ku prospěchu věci je i to, že Horvi má teď víc času s námi pracovat a vysvětlit, jakým stylem chce hrát. Věřím, že je v našich silách se zachránit,“ uvedl Rezek, jenž příští úterý oslaví osmatřicáté narozeniny.

S vyhlášeným bavičem Horváthem je prý pořád legrace, i když se v roli kouče krotí. „Možná trošku vážnější je, protože je to náš šéf a měl by mít nějakou autoritu. Ale myslím, že pro nějaký vtípek nejde daleko, což poznali i kluci v kabině. Patří to k fotbalu a samozřejmě to patří i k Horvimu. Ale už to není takové, jako když byl hráč,“ konstatoval příbramský záložník.

Zatím nedokáže odhadnout, jak by mohl vypadat zbytek sezony, pokud se začne hrát 25. května. Datum pro znovuzahájení první ligy schválil Ligový výbor Ligové fotbalové asociace, ještě ho však musí potvrdit kluby. Například prezident Příbrami Jaroslav Starka tento návrh zkritizoval.

„Pokud to projde, bude se to odvíjet od toho, jestli se týmu daří, nebo ne. Když prohrajete třikrát za sebou, tak se vám to bude zvládat daleko hůř, než když třikrát za sebou vyhrajete. Pokud je člověk pozitivně naladěný, tak mu v podstatě nevadí nic. Těžko se k tomu teď vyjadřovat, když to ještě není potvrzené,“ prohlásil Rezek.

Hrát ligu v předpokládaném tempu dvou utkání týdně si dokáže představit.

„Já s kondicí neměl problém nikdy. Samozřejmě únava se vstřebává trošičku jinak, než když mi bylo pětadvacet nebo kolem třiceti, kdy jsem se cítil nejlíp. Ale myslím, že by se to dalo zvládnout. Asi bych musel mít nějaké malinké úlevy, ale na to jsem nikdy moc nebyl a vždy se snažil odtrénovat všechno. Uvidíme,“ uvedl jednadvacetinásobný reprezentant.