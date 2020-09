Snad jen dva týdny. Fotbalové kluby doufají, že opatření brzy zase pominou

Platí spoustu peněz za to, aby minimalizovali riziko nákazy koronavirem. A nově o další peníze přijdou z rozhodnutí ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

„Uvědomujeme si epidemiologickou situaci v celé zemi, ale toto omezení je v našem případě dalším výrazným zásahem do klubového rozpočtu. Výpadek ze vstupného, který se pohyboval v řádech jednotek milionů korun, jsme utrpěli už na jaře. Všichni jsme věřili ve zlepšení situace, ale bohužel od koronaviru opět dostáváme přes prsty,“ cituje opavský web ředitele Jaroslava Rovňaně.

Když se liga v květnu po karanténních opatřeních znovu rozjela, nejdřív do hlediště nemohl nikdo, pak pár stovek diváků a v závěru minulého ročníku Fortuna ligy mohly kluby na tribuny pustit až čtvrtinu povolené kapacity. To platilo i pro úvod nové sezony.

Na dvě zářijová dějství už to bylo ještě víc: při dodržení určitých podmínek a rozdělení do sektorů to byla polovina kapacity hlediště plus tisíc.

To však vydrželo jen chvíli. Minimálně následujících čtrnáct dnů se nebude opakovat situace z posledního víkendu, když na ligový duel Slavie přišlo přes devět tisíc, na Spartu téměř šest tisíc diváků. A předtím do Plzně rovněž šest tisíc.

Od následujícího kola mohou kluby na stadion pustit maximálně dva tisíce fanoušků.

„Příjem ze vstupného v současné době v žádném případě nepokryje ani z poloviny náklady spojené s organizací domácích utkání. Vzhledem k tomu, že je nutné dodržovat protokol LFA, i toto výrazně zvyšuje náklady klubu. Mám na mysli především povinné testování před každým utkáním. Už nyní se pohybujeme na velice tenkém ledě. Pokud bude tento stav přetrvávat a nedojde ke zlepšení, bude situace pro klub velice vážná, ale zatím naštěstí ne kritická,“ zdůraznil opavský ředitel.

Nejvíc se omezení počtu diváků týká velkých klubů Slavie, Sparty, Plzně či Baníku Ostrava, které mají dlouhodobě nejvyšší návštěvnost.

„Omezení počtu diváků nový ministr zdravotnictví avizoval a vzhledem k epidemiologické situaci mu rozumíme. Pro nás i jednotlivé kluby je podstatné, že je v tuto chvíli časově omezené na čtrnáct dnů, a všichni věříme, že se během dvou týdnů podaří situaci v Česku stabilizovat a postupně zlepšovat,“ podotkl šéf ligy Dušan Svoboda.