Po výhře na Spartě další pražský sok. Budějovice vyhlížejí duel s Bohemians

Jihočeši se pokusí potvrdit překvapivou nedělní výhru 4:2 na Spartě a vylepšit 14. místo v tabulce. Jedenáctí Pražané zase chtějí navázat na vítězství 2:0 nad Teplicemi.

České Budějovice na Letné dosáhly na první výhru v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži zvítězily poprvé po devíti zápasech. Doma však Dynamo jako jediné v tomto ročníku ještě nebodovalo a ze tří utkání tam má hrozivé skóre 1:10.

„Výhru jsme už potřebovali jako sůl. To, že se nám povedla na Spartě, že jsme při tom dali čtyři góly a došli k ní výkonem, jaký jsme podali, ty tři body jen zvedá. Věřím, že nám to pomůže do další práce. Je důležité, abychom na to vítězství navázali dalšími třemi body doma s Bohemkou,“ uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Zatímco Dynamu se dosud nevedlo doma, Bohemians se nedařilo venku. Ze tří zápasů této ligové sezony na hřištích soupeřů získali fotbalisté z Vršovic jediný z celkových 10 bodů a dali tam pouze jeden gól.

Pražané vyhráli tři z posledních čtyř ligových zápasů s Budějovicemi, na jihu Čech však zvítězili pouze v jediném z posledních sedmi duelů.

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 středa 17.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - P. Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Brandner, Šulc, Mészáros - Van Buren. Bohemians: Le Giang - Jindřišek, Hůlka, Bederka, Schumacher - Vacek, Ljovin - Vaníček, Hronek, Květ - Pulkrab.

„Nemyslím si, že by se Dynamo v našich očích teď po výhře na Spartě nějak změnilo. Budějovice mají svoji kvalitu, ale v předchozích zápasech nebodovaly. Na Spartě naplno ukázaly, že jsou brejkovým mužstvem. V týmu mají hráče, kteří dokážou dávat góly. Současně ale i ty, kteří umí tým pozvednout, pokud se nedaří. Absolutorium zaslouží celý tým,“ uvedl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.



Zápas začne ve středu v 17 hodin a kvůli trvajícím omezením z důvodu koronavirové pandemie v Česku se bude hrát bez diváků. Utkání se mělo původně uskutečnit 25. září, kvůli covidu-19 v domácím týmu bylo odloženo na 28. října. Odehrát se však nemohlo ani v druhém termínu, protože v té době byly sportovní soutěže kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi na měsíc přerušeny.