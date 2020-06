Fotbal s diváky. Velké kluby řešily, jak vyhovět tisícům permanentkářů

Na pondělním druholigovém hitu Zbrojovky s Jihlavou bylo v hledišti brněnského stadionu v Srbské ulici podle oficiálních údajů 2320 diváků.

Je to rekordní číslo od 9. března, kdy fotbal v Česku na jedenáct týdnů zastavily kvůli pandemii koronaviru statní nařízení.

Když se sezona 23. května soubojem Teplice - Liberec znovu obnovila, na stadion nesměli žádní fanoušci.

Do limitu 150 osob se sotva vešli hráči, rozhodčí, trenéři se svými realizačními týmy, novináři, technický personál nezbytně nutný k zajištění utkání a pár vybraných funkcionářů a partnerů.

Až když státní orgány ve svých nařízeních umožnily tři sta, později pět set osob na utkání, dostalo se na pár věrných fanoušků. Většinou však v menších klubech, které nemají tolik držitelů sezonních vstupenek. Ať už v Příbrami či v Karviné.

Od pondělí může na sportovní akce v Česku 2500 osob, což je povel pro kluby s velkým diváckým zázemím jako jsou Sparta, Plzeň či Slavia. Je jen na nich, aby zvolily klíč, jak mezi nejvěrnější fanoušky rozdělit přibližně dva tisíce vstupenek.

Kluby však musí splnit určité podmínky: stadion musí být podle vládních nařízení rozdělen na pět částí a do každé z nich musí vést samostatný vstup. Také lze využít maximálně čtvrtinu celkové kapacity, což na některých stadionech znemožňuje využít povolený limit.

Sparta pro středeční pohárové semifinále nabídla místa permanentkářům, kteří do únorového utkání proti Zlínu včetně přišli na každý domácí duel v letošním ročníku. Celkem to bylo dvanáct ligových zápasů. Jelikož povolená kapacita byla vyšší než počet fanoušků, který navštívil všechna utkání, zbývají vstupenky si pak mohli koupit ostatní permanentkáři.

Fanoušci na tribuně v Příbrami, klub do hlediště pustil nejvěrnější diváky, kteří se vešli do limitu 300 osob.

Na svou permanentku se fanoušci na stadion nedostanou, museli si totiž koupit zvláštní vstupenku v síti Ticketportal za symbolických pět korun, což je manipulační poplatek. Na vstupence je místo, z kterého musí sledovat zápas, aby klub dodržel hygienická opatření. Pozice v hledišti může být jiná, než kam má fanoušek sezonní vstupenku. Krátce po spuštění systému zbývala volná místa jen do „kotle“.

Na sobotní úvodní duel nadstavby proti Liberci, dále pak na zbývající ligová utkání s Ostravou a Jabloncem půjdou vstupenky do prodeje mezi všechny sparťanské permanentkáře, kterých je necelých devět tisíc.

Plzeň na nedělní zápas ligové nadstavby proti Jablonci nabízí přibližně dva tisíce míst pro držitele permanentních vstupenek EXTRA, kterých je většina z celkových sedmi tisíc permanentkářů.

Zájemci si mohou od středečních 9.00 proti své sezonní vstupence pořídit lístek na pokladnách stadionu. „Jsme si plně vědomi toho, že nejsme schopni uspokojit všechny naše fanoušky, kteří by chtěli jít na fotbal. I přesto nás ale těší a jsme rádi, že alespoň část z nich bude moci na zápas přijít,“ řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Viktoria se bude snažit posadit fanoušky do přibližně stejné cenové kategorie, do jaké mají permanentní kartu. „Ale vzhledem k opatřením není možné garantovat stejnou sedačku ani sektor. Rovněž nelze pro vstup využít permanentní vstupenku, vždy musí mít fanoušek speciální vstupenku, kterou si vyzvedne na pokladně. Vstupenky budou vydávány do vyčerpání celkové povolené kvóty,“ zdůraznil plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Víc držitelů permanentek než je současný povolený limit má vedle Sparty a Plzně ještě Slavia či Baník Ostrava.

Slavia, která jich má dvanáct tisíc, což je nejvíc ze všech, hraje poprvé doma příští středu s Plzní. To může být zápas, v níž stvrdí první příčku a obhájí titul.

„Máme připraveno několik modelů, jak volná místa rozdělit. Asi nejpravděpodobnější je ten, že přednost dostanou fanoušci, kteří navštívili všechny nebo drtivou většinu předchozích domácích zápasů,“ poznamenal slávistický mluvčí Michal Býček.

Je také možné, že příští týden dojde k dalšímu rozvolnění a limit se z 2500 osob na utkání zvýší. Mělo by jít o číslo 1000 fanoušků do sektoru s vlastním vchodem.

Fotbaloví fanoušci sledovali ve fanzoně v nově zřízeném autokině první zápas olomoucké Sigmy po přerušení první ligy kvůli koronaviru.

Kluby s menší diváckou podporou pozvou do hlediště permanentkáře. A pokud zbude pár míst, půjdou vstupenky do volného prodeje. To byl příklad pondělního druholigového duelu Brna s Jihlavou.

„Na zápasy v nadstavbě s Libercem a Ostravou mohou přijít všichni permanentkáři. S ohledem na možnosti našeho stadionu se do ochozů vejde kolem 1500 fanoušků. Vzhledem k počtu permanentek tak nebudou ve volném prodeji žádné další vstupenky,“ poznamenal jablonecký mluvčí Tomáš Bergman.