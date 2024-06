OBRAZEM: Priskeho abeceda aneb angažmá sparťanského kouče od A do Z

Jsou to skoro na týden přesně dva roky, co se poprvé fotil ve sparťanské kabině. Trenér Brian Priske pózoval uprostřed dvou rudých světelných tyčí a tehdy ještě ani netušil, kolik radosti v ní za těch 742 dnů ještě zažije. Pražský klub pozvedl, dostal ho do osmifinále Evropské ligy a na závěr hlavně obhájil ligový titul a získal double. Podívejte se netradičně prostřednictvím sedmadvaceti písmen abecedy na různé faktory, kvůli nimž se jeho angažmá bude hodnotit pozitivně.