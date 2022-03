Zápasy jako přes kopírák. Vedeme, pak si dáme polovlastní gól, řekl Klusáček

Podobně jako minulý týden proti Mladé Boleslavi doma Bohemians rychle vedli, ale pak po jednoduchém nákopu přišla vyrovnávací branka.

„Vedeme 1:0 a pak si dáme polovlastní gól. Ve druhé půli už je tam nervozita, soupeř otočí a my dohráváme v křeči,“ shrnul Klusáček.

Proti Slovácku se nedohodli stoper Köstl a brankář Bačkovský. Toho využil Šašinka, který hlavou gólmana domácích přehodil a pak ještě balon doběhl a dorazil do sítě.

Minule se ještě Bohemians do zápasu stačili vrátit a znovu vést, načež z toho byla - po další chybě - remíza 2:2. Tentokrát ale udeřilo jen Slovácko, které zvítězilo díky trefě Sadílka. Bohemians zůstali bez bodu.

„Recept jak vyhrát? Dohrát to s čistým kontem. Bohužel momentálně to nedokážeme. Chyby, co děláme v obraně, se opakují a my si s tím nedokážeme poradit.“

Pane trenére, z čeho myslíte, že ty chyby pramení?

Je to určitá nervozita, přemíra snahy. Ale v situaci, kdy jsme tři na jednoho, jeden stoper nesmyslně vystoupí, dva propadnou a brankář vyběhne zbytečně na riziko. To je pro mě polovlastní gól, který vyplynul z přemíry snahy.

Fanoušci si vás ale po zápase zavolali, abyste za Bohemku bojovali. Jak to probíhalo?

Myslím si, že je fantastické že můžou chodit diváci. Při zápase v Ďolíčku jsou cítit. Pro hráče a pro nás trenéry k tomu patří odpovědnost za výkon směrem k nim. Že nejsou spokojení, tomu rozumím. Můžou hráčům říct něco jiného, probudit nás, nakopnout... Jsem rád, že to proběhlo. Navíc v rozumné formě, nebylo to nijak urážlivé. Chtějí, aby hráči bojovali za Bohemku a požadují lepší výsledky. To chápu a souhlasím s nimi.

A to se dá zařídit jak?

Nesmíme si dávat vlastní góly. Jinak to nejde.

Proti Boleslavi jste měnil systém z pěti obránců na čtyři, teď zase zpátky na pět. Co vás k tomu vedlo?

Odvíjí se to podle toho, jaký hráčský materiál máte k dispozici. Slovácko hraje s krajními beky dost vysoko, tak se ten systém se třemi stopery nabízel.



Lukáš Sadílek ze Slovácka naopak říkal, že právě díky tomu ale oni měli prostor na centry. Po jednom takovém dal rozhodující branku, ta první Kalabišky neplatila.

V obou situacích byli naši halvbeci u nich. Jak Dostál, tak Vondra. To jen naše řešení konkrétní situace je špatné, není to problém systému. Například náš první inkasovaný gól: kdybychom hráli ve čtyřech, uděláme stejnou chybu a gól dostaneme.

Příští kolo hrajete v Karviné, která je sice poslední, ale vyhrála v Ostravě. Jak se na to nachystáte? Je i vzhledem k porážce se Slováckem zápas důležitější?

Kdybychom to dnes zvládli, bylo by to stejně důležité. Vítězství Karvinou povzbudí, navíc je to až po reprezentační pauze. Může to být všelijaké.



Jak vlastně strávíte reprezentační přestávku vy?

Musíme se nad tím zamyslet. Máme tam jedno přípravné utkání. Ale musíme zvážit, co s tím. Takhle dál hrát nemůžeme.