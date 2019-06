Za sto milionů je volný, řekl o něm kouč. Reiter teď přestoupil do Baníku

„Chtěl bych poděkovat všem klokanům za to, jak nám fandili, ať už se dařilo více, či méně. Na atmosféru v Ďolíčku nikdy nezapomenu,“ rozloučil se Rudolf Reiter s příznivci Bohemians prostřednictvím klubového webu.

Sparťanský odchovanec, velmi rychlý křídelní hráč, mezi jehož přednosti patří souboje jeden na jednoho, přišel do vršovického klubu v létě 2017. V devětapadesáti utkáních si připsal čtyři branky a šest asistencí.



Letní přestupy jak se mění kádry prvoligových týmů

Ostrava o Reitera měla zájem už v zimě, avšak Bohemians nabídku důrazně odmítli. „Museli by se řádně pochlapit, Baník prostě nemá peníze na to, aby ho vykoupil,“ říkal tehdy trenér Martin Hašek.

Během jara nicméně lákání Baníku neutichlo, Reiter navíc předvedl několik solidních výkonů.

Třeba po vítězství 2:1 v Teplicích, kde odehrál téměř celý zápas, kouč Hašek své pravé křídlo chválil a s nadsázkou prohodil: „Statistiky jsou dané, Ruda nemá příliš vstřelených gólů. V momentě, kdy je začne střílet, jeho výkon bude tak komplexní, že bude těžké ho držet. Ale my ho klidně prodáme za 100 milionů a pořídíme si zase šikovné mladé hráče. A ty si opět vypipláme. Přes noviny vzkazuju, že za 100 milionů je volný, kdo by chtěl, může se ozvat!“

Tolik peněz do Ďolíčku pochopitelně nedorazilo, ale byl to dostatek na to, aby si Baník zajistil třetí letní posilu. Během června už pátý tým uplynulého ročníku podepsal útočníka Tomáše Smolu (Opava) a záložníka Milana Lalkoviče (Olomouc), kteří z bývalých klubů přišli po skončení smluv jako volní hráči.