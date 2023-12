Trénovat repre je za trest. Diskuze jsou za hranou slušnosti, rozčílil se Veselý

Jedním z kandidátů na nového reprezentačního kouče je Ivan Hašek, podle informací iDNES.cz měl právě on být tím, o kom se mělo na zrušeném úterním mimořádném zasedání výkonného výboru fotbalové asociace hlasovat.

Ve výběru jeho možných asistentů se pak přirozeně objevil i Veselý, s nímž Hašek spolupracoval už ve Spojených arabských emirátech.

„Ale jsou to pořád jen spekulace, k tomu asi nemám co říct. Když o vás někdo takhle mluví, tak je to možná milé, ale nikdo se mnou oficiálně nejednal a nabídku žádnou nemám,“ odpovídal na tiskové konferenci po ligové remíze 0:0 s Libercem.

„Mě zajímá jen Bohemka, kde mám platnou smlouvu a určitě nehodlám nikam utíkat. Navíc to, co se kolem volby děje, je trochu nedůstojné, ať už mediálně nebo vyjadřováním lidí, kteří už někdy trénovali. Přijde mi to všechno za hranou slušnosti.“

Zda by ho potenciální pozice lákala, komentovat nechtěl. Pracovní skupina, která má na starosti výběr nového trenéra a v jejímž čele je například předseda FAČR Petr Fousek nebo šéf plzeňské Viktorie Adolf Šádek, ale pravděpodobně nebude oslovovat nové členy realizačního týmu do chvíle, kdy nebude mít jasno o trenérovi.

„Už dříve jsem mluvil o tom, že jsme s Ivanem pracovali, ale já nejsem tím, který o něčem takovém rozhoduje. Záleželo by na Bohemce; jestli by si to uměla představit, já se tím nezabývám. Ještě se ani neví, kdo to bude, natož aby se řešil realizační tým,“ dodal Veselý.

Ten ještě před dvěma lety trénoval druholigovou Chrudim, než se přesunul k vršovickému celku. Začínal v Letohradu a před působením v Emirátech trénoval Kolín. I kvůli čtvrtému místu, které s Bohemians vybojoval v minulé sezoně, nezní jeho možné angažmá u reprezentace zas tak nepředstavitelně.

„Ale nic to se mnou nedělá. Hlavně když vidím, jaká je kolem toho hysterie, kde jsou všude nenávistné mediální komentáře. Je to za trest, trenér nároďáku tady může za všechno: za ceny energií, drahotu v supermarketech, za stav českého fotbalu...“ rozčílil se.

„K tomu přispíváte i vy, novináři, kteří tu negaci vytváříte a píšete komentáře ohledně Jardy nebo teď Ivana a budujete prostředí, které je za hranou slušnosti. Tyhle diskuze fotbalu nepomůžou. Je to jako když se volí politik nebo prezident, kdy druhá strana absolutně nic neakceptuje. Prostě se někdo zvolí a my bychom to měli respektovat a trenéra podporovat, ať to bude kdokoli. Mně je to jedno. Fotbal by měl být hlavně nositelem pozitivní energie, ne nenávisti.“