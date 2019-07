Titul? Bylo by to bláznovství, zní z Ostravy. Baník chce postupný růst

„Minulá sezona byla úspěšná. Došli jsme do finále poháru, obsadili páté místo v lize. Teď jsme pracovali tak, aby nová sezona byla stejně úspěšná jako ta předchozí,“ prohlásil výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

„Samozřejmě chceme být úspěšní, ale říct, že jdeme na titul, to by bylo bláznovství. Jsou tu jiné týmy jako Slavia, Sparta nebo Plzeň, které budují kádry už roky. V Baníku chceme všechno zlepšovat, ale nejde to ze dne na den,“ řekl Bělák. „Zkvalitňujeme kádr, posty máme zdvojené. Trenér má teď více možností reagovat. Naše cesta musí být postupná.“

Podobně mluvil před víkendovým startem sezony trenér Bohumil Páník. „Vedení obvykle chce ty nejvyšší cíle. A dostat se tam, kde je představa veřejnosti, chceme my na hřišti taky. Realita je někdy jiná, ale dobrým předpokladem je, že tým je silnější. Posílili jsme na problémových postech,“ uvedl kouč, kterého těší, že klub udržel beka Patrizia Stronatiho. „Je to levák, stoper, je důležité, že neodešel. Na hřišti to ještě ukáže,“ věří Páník.

O Stronatiho přitom měl eminentní zájem polský klub Lech Poznaň. „Nabídka byla dobrá, ale rozhodnutí majitele (Václava Brabce) bylo jasné. Majitel chce sportovní úspěch a nesníží objem svých závazků, které musí do Baníku dávat, tím, že si z jednoho prodeje přilepší. Navíc vyslyšel přání trenéra a (sportovního ředitele) Marka Jankulovského,“ podotkl Bělák.

Novými tvářemi v klubu jsou útočník Tomáš Smola z Opavy, záložníci Rudolf Reiter (Bohemians) a Milan Lalkovič (Olomouc) a třetí gólman Lumír Číž (Zlín), z hostování se vrátili Dyjan Carlos de Azevedo, Filip Kaloč, Josef Celba a Jakub Pokorný. „V neposlední řadě je důležité prodloužení smluv Milana (Baroše) a Laštyho (brankáře Jana Laštůvky,“ zdůraznil trenér Páník.

„Tým je pospolu už nějakou dobu a kádr se vyrovnal. Konkurence hráče požene v tréninku i v zápasech k maximálním výkonům. Přišel vysoký hroťák, Reiter na pravou stranu, Lalkovič může hrát zleva i zprava, vrátil se de Azevedo, který se bude tlačit do sestavy. Hráči nemají čas spekulovat, že mají jistý flek. To dnes nemá nikdo. V kádru je tlak, jaký za mé trenérské historie tady ještě nebyl,“ pochvaloval si Páník.

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Klub navíc jedná o návratu Michala Frydrycha. „Zájem máme,“ potvrdil Bělák. „Nejvíc v kontaktu je Marek Jankulovski. Jednáme s klubem, agentem i hráčem. Je to o postoji Slavie,“ prozradil výkonný ředitel Baníku.

Sportovní ředitel Jankulovski je se současnou podobou mužstva spokojený: „Důležité je, že kádr zůstal pohromadě, navíc jsme tým posílili. Mančaft bude sehranější a taky zkušenější. Věřím, že hráči, kteří přišli, budou posilami, jak jsme si je vytipovali.“