Slavia je víc než Moskva. Souček se cítí na přestup, vtipkoval o své ceně

„Cítím se připraven, kdyby ne, tak bych o tom ani nepřemýšlel. Nejsem ten typ, který dá pět gólů, vyletí za půl roku, a hned půjde někam do zahraničí,“ prohlásil Souček.

„Jsem rád, že jsem ve Slavii něco opravdu zažil, dokázal. Že mám na co vzpomínat, a věřím, že i fanoušci. I tímhle oceněním jsem si asi něco dokázal a mám na to, jít o krok dál,“ pokračoval.

Čtyřiadvacetiletý záložník prožil senzační ročník: double a postup do čtvrtfinále Evropské ligy se Slavií, třináct ligových branek, šest asistencí, klíčová role v týmu.

„Jsem samozřejmě hrozně rád, jak celý rok vyšel. Od prvního kola jsme dominovali a co se týče mě osobně, tak nevím, jestli někdy ještě můžu mít lepší sezonu, řadím ji určitě nejvýš,“ uvedl po slavnostním vyhlášení v Národním domě na Vinohradech.

„Na to ocenění mohlo dosáhnout několik dalších výborných fotbalistů, třeba Nikolaj Komličenko dal v lize 28 gólů, to je nevídané. Jsem rád, že hlasující ocenili zrovna moje výkony.“



Sportovní ředitel Jan Nezmar nedávno řekl, že ve Slavii můžete udělat ještě jeden krok nahoru. Je to podle vás možné?

Určitě. To, jak jsme v této sezoně se Slavií hráli, že jsme získali double, tím sebevědomější budeme do dalších zápasů. Když tým podává takhle dobré výkony a věří si, tak se můžeme zlepšovat všichni společně.



Na druhou stranu se hodně mluví o přestupu do zahraničí. Je ta pravá chvíle?

Hodně se to řeší, pravda. Je to pro mě hrozně složité, vidím výhody tam i tam. Až se rozhodnu, tak teprve časem poznám, jestli jsem se rozhodl dobře. Ve Slavii je obrovskou motivací Liga mistrů. Ale zase když přijde opravdu silný tým, tak budu mít zase vidinu hrát týmu světové třídy. Teprve teď je první den, kdy to chci řešit.

A už jste něco vyřešil?

Zatím nebyl vůbec čas, ale chci mít jasno do začátku přípravy. Zbývá necelý měsíc, to je hrozně moc času. Je možné, že se to vyřeší v pár dnech, je možné, že to bude trvat. Je pro mě důležité s týmem být od startu přípravy, mít možnost se sehrát. Ať už to bude ve Slavii, nebo jinde. Je to padesát na padesát, záleží na nabídce.

Jak vnímáte to, že za vás klub požaduje kolem deseti milionů eur?

Až si z toho dělám srandu, to je neuvěřitelná suma. Za takové kopyto, jako jsem já, je to obrovská částka. (smích) Ale jsem hrozně rád, že si mě Slavia takhle cení a že jsou týmy, které by byly ochotné to za mě zaplatit. Přidává to na sebedůvěře.

Mluví se o tom, že ochotný měl být Spartak Moskva.

Slyšel jsem, že zájem tam je. Ale Moskva pro mě není tak zajímavá, Slavia je daleko víc. Chci fotbal dál hrát srdcem. Když už přestoupit, tak za lepší ligou, kvalitnější soutěží. Třeba Německo, Itálie, tenhle směr... Rusko, Turecko nebo Ameriku beru tak, že se tam chodí v pozdějším věku.

Máte ve smlouvě nějakou výstupní klauzuli?

Nemám, existuje pouze korektní dohoda mezi mnou a panem Tvrdíkem. Máme super vztah, respekt jeden k druhému.

Máte už lukrativní kontrakt, o kterém pan Tvrdík před měsícem hovořil?

Ne ne, mám pořád tu stávající. Všechno se teprve řeší od pondělí.

Hraje v rozhodování velkou roli vaše rodina?

Máme malou dcerku, teď ji tady můžou všichni snadno vidět: babičky, tety... To je pak v cizině složité. Ale na druhou stranu pro moji partnerku by tam zase bylo lepší, že kdybych byl pryč, měla by u sebe parťačku. (smích) Partnerka z toho má trochu strach, ale je na to také připravená.

A s cizími jazyky jste na tom jak?

Teď se pravidelně scházím s jedním kamarádem Angličanem, rodilým mluvčím. Chci mít minimálně základy angličtiny, tou se dorozumím všude, ať už to dopadne jakkoliv.