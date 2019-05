Dorovnat Slavii s Plzní je velká výzva, říká Jílek. Chce dbát na týmovost

„Sportovní cíl je daný historicky – Sparta chce hrát o titul, chce každým rokem sbírat trofeje, chce hrát poháry,“ prohlásil nový kouč nejúspěšnějšího českého klubu.

„V prvním kroku to vidím tak, abychom vybudovali silný tým. A nastavili jednoznačně pevnou organizační strukturu a míru kompetencí, odpovědnosti lidí, kteří se kolem týmu pohybují. Vize je naprosto zřejmá a díky ní jsem do Sparty šel,“ pokračoval Václav Jílek na tiskové konferenci.

Tah Jílkem. Sparta má nového kouče bývalý trenér Olomouce dostal smlouvu na tři roky

A na čem je potřeba zapracovat na trávníku?

Měli bychom vystupovat jako silnej a jednotnej tým. S tím, aby všichni tu týmovou roli respektovali. To je pro mě hodně důležité, sázíme na charakter hráčů a na to, že Sparta v těchto ohledech vždycky bývala velmi silná. Nicméně je třeba si přiznat, že umístění v posledních ročnících neodpovídá ambicím klubu.

V tom letošním Sparta skončila třetí se sedmnáctibodovou ztrátou na mistrovskou Slavii.

Budeme dělat maximum, abychom se pozvolnou cestou dostali k tomu, aby Sparta byla opět silná a vítězila. Se vším respektem k soupeřům, v současnosti tu vidím dva týmy, které kousíček před současnou Spartou jsou - Slavia a Plzeň. Pro nás je ale velká výzva, abychom je dorovnali.



Dokážete v tuto chvíli říct, co Spartě momentálně chybí nejvíc?

Zopakuji, co je pro mě nejdůležitější: organizace hry, která vyplývá z týmového pojetí. To je naprosto zásadní pro to, abyste byli úspěšní. Nechci zmiňovat Slavii a tak dále, ale tohle je atribut, kterej má silnej. Já jsem ho ze Sparty necítil. Sparta je v nějakém stavu, my máme nějakou představu a k té bychom se chtěli co nejrychleji přiblížit. Nutnou podmínkou je to, aby se hráči ztotožnili s týmovým pojetím a organizací hry. Aby si na hřišti každej nedělal, co chce.

Je ve vašich plánech Guélor Kanga?

Pokud trenér nemá osobní zkušenost s hráčem, je velmi složité říkat něco takhle dopředu. Kangu vnímám minimálně jako kontroverzního, působí tak na veřejnost. Dovedu si představit hru Sparty bez Kangy, dovedu si ji představit s Kangou. Jakým směrem se to bude ubírat, určí první dny a týdny.



Letní příprava potrvá jen měsíc, co se za tu dobu dá stihnout? Dá se týmu vtisknout tvář?

Bavili jsme se i o posunutí začátku přípravy, ale hráči po náročné a dlouhé sezoně potřebují vyčistit hlavy, aby přišli dostatečně odpočatí a měli jsme prostor s nimi pracovat. Byť jen ve čtyřech týdnech, ale neshledávám v tom problém. Je to dostatečně dlouhá doba, abychom pracovali na zásadních věcech: herních, taktických, principiálních. Abychom to hráčům vtiskli a od prvopočátku ligového ročníku se tak prezentovali.



Sparta před vaším příchodem odhalila dvě posily. Měl jste šanci k jejich přestupům něco říct?

S Tomášem Rosickým jsme se o tom bavili od počátku. Bavili jsme se o postech, kde jsme se z devadesáti nebo víc procentech potkali na tom, co Sparta potřebuje. Já viděl jako prioritu hrotového útočníka a pravého beka. A neřešili jsme konkrétní jména, ale zásady, principy chování a parametry nastavení daného hráče.

Na post pravého obránce přišel Andreas Vindheim.

To jméno pro mě bylo nové, ale když jsem se vzápětí podíval na jeho zápasy, na fragmenty tohoto hráče, tak Vindheim je přesně to, co Sparta hledá. Teď je otázkou, jak bude pracovat a jak se adaptuje v českém prostředí.



A útočník Libor Kozák?

Taky jsem nevěděl jméno, ale byl to za mě jednoznačný tip. On a Martin Doležal, to byli dva hráči, kteří by pro Spartu byli zajímaví. Že přivedla právě Kozáka a Vindheima, můžu jen podpořit. Fotbal s Tomášem vidíme velice podobně, což je velká deviza.

Co další přestupy? Chtěli byste vzhledem k absenci Bořka Dočkala přivést středního záložníka?

S Tomášem a týmem skautů probíhá intenzivní komunikace, tuto pozici potřebujeme nutně posílit. Za mě je vždycky lepší si hráče prověřit dostatečně detailně než zase udělat krok někam vedle.

Bude pro Spartu klíčové uspět hned v předkolech Evropské ligy? Vnímáte to i jako klíčový prvek pro vaši práci?

Vnímám to z pohledu Sparty, klubu, kterému poslední ročníky nevyšly. Nemělo by se tady tak dlouho čekat na pohárovou Evropu a uděláme maximum pro to, abychom třetí a čtvrté předkolo zvládli. Je to hodně důležité z pohledu jména, tradice Sparty. Jestli to bude důležité i z pozice trenéra, to si můžeme vyhodnotit potom.

A závěrem: věděl jste hned, že do toho půjdete? Nebo jste potřeboval čas na rozmyšlenou?

Nabídka, která přijde ze Sparty, nebo z největších českých klubů, se složitě odmítá. Za mě: každá nabídka se musí zvážit ze všech stran, i toto byl ten případ. Od začátku šlo o korektní, velmi profesionální jednání. Vize a Tomášova představa mě utvrdila v tom, že je dobrá chvíle tuhle výzvu přijmout. A pokusit se naplnit cíle a vize Sparty.