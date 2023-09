Dvougólový Šulc řídil plzeňskou demolici Zlína. Reprezentaci neřeší

„Za každý gól jsme rád, ale musím zůstat nohama na zemi,“ ví Šulc, který hraje na podzim v reprezentační formě a říká si o pozvánku do seniorského áčka. „Lidi mi něco říkají, píšou. Soustředím se na klub. Neřeším to.“

Zlín jste zdemolovali 7:1. Tak snadné jste to po reprezentační přestávce nečekali, že?

Neřekl bych, že to bylo jednoduché. Na začátku jsme nesebrali jeden odražený balon na středu. Zlín měl šanci a kopal dva rohy. Řekli jsme si, že takhle to nepůjde. Povedla se nám vstřelit rychlá branka a červená to pak rozhodla.

Cítili jste, že vám to ve Zlíně lepí?

Dnes by nám tam padlo asi všechno.

Zatrnulo vám, když Vukadinovič snížil na 1:2?

Ne. Spíše jsme všichni zpozorněli a třetí gól definitivně rozhodl. Věděli jsme, že to zvládneme. Také vstup do druhé půle jsme měli dobrý.

Když jste vedli 1:0 a v 7. minutě jste dostali přesilovku, říkali jste si, že musíte hlavně udržet koncentraci?

Je to o zkušenostech. Máme spoustu zkušených kluků. Upozornili nás, abychom nepřestali hrát. Konkrétně mně to říkal Kopi (Kopic). Abychom dali další dva tři góly a dohráli zápas v klidu. Když jsme dostali branku z rohu, zase jsme zapnuli.

Přesilovka byla velkou výhodou?

Jasně. Snažili se presovat přes křídla a ve středu jsme zůstávali tři na dva. Měli jsme volné prostory a z toho pramenily šance.

Byla to ideální příprava na vstup do Konferenční ligy?

Nemohli jsme si přát lepší zápas před čtvrtkem. Ale bude to úplně jiné utkání.