Přál si návrat do Baníku, místo toho teď Cadu táhne fotbalovou Plzeň

Teď už je mu Cadu vděčný.

Protlačil se na levý kraj plzeňské sestavy, z posledních čtyř soutěžních zápasů má bilanci dvou gólů a čtyř asistencí, na hřišti válí.

„Určitě je to mé nejlepší období v Plzni. Hodně jsem pracoval na tom, abych dostal tuhle šanci a teď jsem velice šťastný, že jsem tady. Žiji přítomností, soustředím se na výkony v Plzni. Jsou tu skvělí hráči, trenéři a fanoušci, jsem naprosto spokojený,“ líčil novinářům šestadvacetiletý Brazilec.

Proti Bohemians se krásně trefil v nastavení prvního poločasu. Na hranici šestnáctky si srovnal míč na pravou nohu, udělal kličku do středu a vypálil. Míč i s pomocí teče jednoho ze soupeřů zaplul pod horní tyč za bezmocného brankáře Reichla.

„Určitě to byl jeden z nejhezčích gólů, které jsem vstřelil v české lize. Měl jsem i trochu štěstí, byla tam teč jejich hráče. Ale takovým situacím se hodně věnuji na tréninku, jsem za ten gól moc rád,“ popisoval Cadu.

První gól za Viktorii si připsal před pár dny na hřišti Tobolu Kostanaj v úvodním duelu play off o Konferenční ligu. Netradičně hlavou po přetaženém centru z pravé strany. Teď předvedl ostrou ránu pravačkou.

Plzeňský záložník Cadu (čelem) oslavuje svůj gól s Tomášem Chorým.

„Máme z něj radost. Stává se atraktivním, v některých momentech i rozdílovým hráčem. Dokáže se prosadit ve hře jeden na jednoho, k tomu je produktivní,“ mínil kouč Koubek.

Po čtvrtečním postupu do skupinové fáze Konferenční ligy zvládla Plzeň i poslední ligový duel před reprezentační přestávkou. Navíc si připsala devátou soutěžní výhru v řadě. To se Viktorii povedlo naposledy v roce 2010, kdy dokonce zaznamenala šňůru jedenácti výher za sebou.

„Cením si toho, navíc výhru nad Bohemkou považuji za vysoce zaslouženou. Do pauzy půjdeme s dobrou náladou a chutí do práce. Završili jsme tím blok, kdy jsme kromě jednoho odloženého utkání hráli v tempu čtvrtek - neděle. Je o to cennější, že jsme tuhle sérii dokázali udělat v šesti anglických týdnech. Mužstvo má můj respekt,“ ocenil plzeňský kouč.

I proto přimhouřil oči a večer hráčům povolil společnou večeři i pár piv, na pondělí dostali volno.

„Jsme výborná parta. Hodně času spolu trávíme my cizinci, zažíváme spoustu srandy. Ale stejně tak s ostatními kluky. Máme společný cíl. Jít stále nahoru v lize i evropských pohárech. To nás všechny spojuje,“ prohlásil Cadu.

Rozpačitý vstup do sezony, kdy Plzeň nabrala porážku v Teplicích a poté doma remizovala s Hradcem Králové, je už zapomenut.