Fotbalisté se testují, finišují v přípravě. Na oficiální razítko však liga čeká

„Jedná se, řeší se detaily,“ řekl zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Jeden z detailů je však významný a může zásadně ovlivnit program. Jednou z podmínek pro rozehrání zápasů je, aby každý z hráčů, trenérů a dalších členů realizačních týmů měl test starý maximálně osmačtyřicet hodin.

Než se soutěž v říjnu zastavila, mohla mužstva před nedělním utkáním absolvovat vyšetření už ve čtvrtek. Pokud někteří z jednotlivců měli test pozitivní a hygiena rozhodla o přetestování, byl na to čas. Teď se však prostor s omezením na osmačtyřicet hodin značně zužuje.

Podle kuloárních informací to však není nic, co by mělo restartu Fortuna ligy bránit. Jen se může stát, že se pak neodehraje v původním termínu všech devět utkání kola.

I proto se kluby intenzivně připravují na to, že k zápasům sedmého dějství vyběhnou. Po páteční předehrávce v Jablonci jsou na programu čtyři utkání v sobotu a další čtyři v neděli, včetně duelů mistrovské Slavie s Mladou Boleslaví nebo Plzně s vedoucí Spartou.

Liga se rozehraje po pěti týdnech, v říjnu všechny soutěže včetně těch profesionálních zastavily státní opatření proti šíření koronaviru.

Po mnoha hodinách vyjednávání se podařilo autority přesvědčit, aby povolily alespoň ty profesionální. Stalo se to v pondělí s tím, že soutěže mohou požádat o výjimku.

Ta však zatím dosud nebylo pro nikoho oficiálně schválena, fotbal ale i hokej počítají s tím, že o víkendu hrají.

Česko je jedinou zemí na kontinentu, kde se nesmělo sportovat, stát udělil výjimku jen zápasům v Evropské lize, kde zemi reprezentuje Slavia, Sparta a Liberec, aby se zabránilo mezinárodní blamáži.

I tak zastavená liga českým fotbalistům škodí, proti svým zahraničním soupeřům jsou kvůli chybějícím zápasům ve značné nevýhodě. Podepsalo se především na výkonech Sparty či Slavie v úvodním duelu v Izraeli proti Beer Ševě.