Penalta za ruku Necida? Neomluvitelná chyba rozhodčích, lamentují Bohemians

Hraní míče rukou Přesné znění pravidel Je přestupkem, pokud hráč:

se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči

skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře

poté, co míč se dotkl jeho nebo spoluhráčovy ruky nebo paže, i když náhodně (neúmyslně), ihned skóruje do soupeřovy branky, nebo vytvoří brankovou možnost

se dotkne míče jeho rukou/paží když: ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla, nebo ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže) Výše uvedené se uplatňuje, i když se míč dotkne hráčovy ruky nebo paže přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko.

S výjimkou výše uvedených přestupků není přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže: přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)

přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je blízko

když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla

jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není vytrčena bočně nebo vertikálně od těla Nákres, podle kterého by se rozhodčí od roku 2020 měli řídit při posuzování hraní rukou.