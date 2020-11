Le Giang se do Karviné těšil, jenže... Gól z první střely? Žádné plus, litoval

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Nevím, jestli to bylo tím, že byla ta měsíční pauza. Soupeř na nás vletěl a potrestal nás gólem,“ řekl brankář Bohemians 1905 Patrik Le Giang.



Co se změnilo, když jste od konce první půle začali mít převahu?

Konečně jsme se chytili. Podrželi jsme balon, víc jsme tvořili. O přestávce jsme si řekli, že na ně máme, že tu dokážeme bodovat. Povedlo se nám vyrovnat, měli jsme navrch, jenže přišla situace, kterou řešil VAR. Soupeř tak kopal penaltu.

Tu sudí nařídil poté, co si Necid ve výskoku hlavou srazil míč na rozpaženou ruku...

Neviděl jsem to. Když rozhodčí říkal, že se jde na to podívat, bavil jsem se o tom se spoluhráči i s kluky z Karviné a nikdo nevěděl, co se děje. Kdo měl ruku? My, nebo oni? Tou penaltou jsem byl překvapený. Ale neovlivním to. Nezbývalo mi nic jiného, než se postavit do branky. Sice jsem vystihl směr střely Qoseho, ale kopnul to dobře.

Byl to rozhodující moment?

Nechci říkat, že rozhodla penalta. Mohl to být i náš slabý vstup do zápasu. Nebo nekoncentrovanost? Nevím. Je to na nás, rozhodují výkony na hřišti. Bojovali jsme do poslední minuty, chtěli jsme urvat alespoň bod.

Jak se vám vůbec chytalo po dlouhé pauze?

Všichni jsme si říkali, že nikdo neví, co nás může čekat. Chytalo se mi dobře, soustředil jsem se na to, co v každém zápase. Bylo to jako vstup do sezony. Měsíční přestávka je jako letní příprava. Jen to, že jsem dostal gól hned z první střely, není pro brankáře žádné plus.

Gól vám dal v osmé minutě Bartošák, který byl na levém křídle sám. Nemohl jste jeho střelu chytit?

Snažil jsem se stát, dokud nevystřelí. Podle mě zavřel oči a poslal balon křižně. Je to o štěstí, jestli mě to trefí, nebo ne.

Jaký byl pro vás návrat do Karviné, kde jste odehrál svou první sezonu v nejvyšší domácí soutěži? Fanoušci zpoza stadionu skandovali vaše jméno.

Zažil jsem tady krásný rok. První ligové minuty, starty. Karviné jsem za hodně vděčný, ale už jsem hráčem Bohemians Praha. Hodně jsem se těšil a když jsme vjeli do města, vracely se mi vzpomínky. Snažil jsem se však na to nemyslet. Chytám za Bohemku, chtěl jsem vyhrát. Ale bylo příjemné, jak mě fanoušci přijali.