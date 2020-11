Fotbal čeká na povel ke startu, hit Sparty v Plzni i duel Slavie v neděli

Ligová fotbalová asociace (LFA) v úterý oficiálně požádala o výjimku pro pořádání zápasů v profesionálních soutěží, což jsou první a druhá liga.

Čeká se, jak návrh na opatření, jako jsou například povinná testování nebo počet osob na utkání, posoudí státní hygiena. Lze předpokládat, že fotbal s dodržením podmínek nebude mít potíže.

„Očekáváme, že podmínky, za kterých nám to bude umožněno, se nebudou příliš lišit od těch, které jsme sami interně nastavili v minulých měsících,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.

Ve Fortuna lize se hrála naposledy 6. kolo o víkendu 3. a 4. října. Během následné reprezentační přestávka stát zastavil všechny sportovní soutěže. V pondělí umožnil obnovení profesionálních soutěží za omezených podmínek.

Liga bude tak měla pokračovat sedmým dějstvím, páteční předehrávku od 18.00 by měl obstará duel Jablonce s Brnem, které však mělo v úterý šest pozitivních fotbalistů. Pokud středeční testy další významnou nákazu neodhalí, Zbrojovka bude moci v Jablonci hrát.

Termíny 7. kola Fortuna ligy pátek 6. listopadu

18.00: Jablonec - Brno

sobota 7. listopadu

14.00: Pardubice - Opava

16.00: Budějovice - Zlín, Slovácko - Olomouc

18.00: Příbram - Ostrava neděle 8. listopadu

14.00: Teplice - Liberec, Karviná - Bohemians 1905

16.00: Slavia - Mladá Boleslav

18.15: Plzeň - Sparta



V sobotu se odehrají čtyři utkání ve třech různých časech, od 14.00, od 16.00 a od 18.15. Stejné termíny patří i čtyřem nedělním utkáním.

Od 14.00 nastoupí první z pohárových zástupců, kteří hrají ve čtvrtek Evropskou ligu, a to Liberec v Teplicích. O dvě hodiny později má výkop duel Slavie s Mladou Boleslaví.

A jako poslední z pohárových účastníků půjde do akce Sparta v Plzni, a to od 18.15.

„Rozložení zápasů do více časových slotů během celého víkendu umožní fanouškům shlédnout maximální počet zápasů alespoň v televizi,“ doplnil Svoboda.

Termíny osmého kola zatím nejsou schváleny, protože v následujících dvou týdnech je reprezentační přestávka. A po ní zároveň končí nouzový stav v zemi.

Fotbal, pokud to epidemiologická situace dovolí, hrát se bude až do Vánoc. Podzimní část by měla skončit čtrnáctým kolem, přičemž dvanácté a čtrnácté dějství se odehrají jako vložená kola v týdnu - 16. a 23. prosince.

Jarní část zahájí patnáctým dějstvím 16. ledna, nebo o týden později.