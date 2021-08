Nic zákeřného tam nebylo. Karvinský Svoboda odráží Trpišovského kritiku

Karviná zažívala euforii díky úvodní brance Michala Papadopulose. A radost nebyla o nic menší, když se po slávistickém obratu podařilo vyrovnat nejprve Antonínu Svobodovi a pak i v samotném závěru Kacperu Zychovi.

„Po rohu tam byl nějaký odražený balon. Edy (Eduardo) dával balon pod sebe. Upřímně jsem tam šel naslepo. Nastavil jsem nohu a trefilo mě to do špičky,“ líčil Svoboda svou branku, kterou vyrovnával na 2:2.

Nezalezli jste, jen jste nebránili, ale hráli aktivně. Bylo těžké vydržet neustále se soupeřem běhat?

Bylo to náročné. Snažili jsme se mít od první minuty nasazení, bojovnost a vše, co k tomu patří, co musíte mít se soupeřem, jakým je Slavia. Povedlo se to. Byli jsme odvážní a z toho pramenily šance a tři góly.

Tři branky jste ale také dostali...

Bohužel dvě ze standardek. Říkali jsme si o tom, byli jsme na to připravení, takže nás to hodně mrzí.



Slávistický trenér Trpišovský řekl, že jste hráli přehnaně tvrdě. Co vy na to?

Nemyslím si. Fotbal je kontaktní sport. My musíme hrát agresivně. Přece jen hrajeme doma, a to soupeř musí cítit. Ale vše bylo v rámci mezí, nebyly tam žádné zákeřné fauly, něco přímo na červenou kartu.

O vyrovnání jste se rvali až do samého konce. Kde jste vzali sílu?

Sílu proti Slavii, když prohráváte o gól, najde v sobě každý. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to tam dotlačili, nevzdali se a bojovali.