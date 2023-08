Góly od břevna mám rád, smál se Kovařík po krásné trefě. Chtěl i hattrick

V osmé minutě si po rohu počkal za vápnem na odražený míč a vypálil prudkou střelu, která se ještě otřela o břevno, než zapadla za záda bezmocného Bajzy.

„Jako nejhezčí gól v kariéře bych ho neviděl, velmi podobně jsem se tu navíc prosadil i na jaře proti Boleslavi. Ale mám rád takové trefy od břevna, takže tuhle budu řadit vysoko,“ řekl Kovařík.

Radost však na chvíli vystřídaly obavy, když celou situaci zkoumal videorozhodčí.

„Sudí nám říkal, že řeší možný ofsajd. Proti Slovácku mi gól zrušili, takže teď jsem doufal, že bude platit,“ vysvětlil Kovařík.

Gól však videoasistent posvětil a pro domácí to vypadalo nadějně. Rychlé vedení bylo vyústěním jejich velké převahy v úvodu.

„Myslím, že jsme odehráli nejlepší utkání v Ďolíčku v letošní sezoně. Máme první domácí výhru a určitě zaslouženou. Ale rozdíl ve skóre měl být větší, měli jsme hodně gólových příležitostí a podobné zápasy bychom měli dohrávat s větším klidem.“

Radost fotbalistů Bohemians po trefě Jana Kovaříka v utkání proti Hradci Králové.

Bohemians totiž sice vedli, ale další gól dlouho přidat nedokázali. Jeden jim rozhodčí neuznal pro ofsajd, poté spálili několik velkých příležitostí.

Ve druhé půli navíc Hradec srovnal. Pár minut po brance na 1:1 se však ve vápně zjevil Kovařík a s velkým přehledem poslal míč do protipohybu brankáře. Přesně tohle domácím chybělo.

„Měl jsem pocit, že kluci ty předchozí situace řešili dost hekticky. Asi je to vinou toho, že se nám střelecky nedaří a chtějí to za každou cenu protrhnout. Ale více klidu v zakončení by nám určitě neuškodilo,“ popsal Kovařík.

„Šance z první půle jim vyčítat nebudu, ale v té druhé třeba Matoušek nebo Prekop hodně situací vyřešili dost laxně,“ přidal se i domácí trenér Jaroslav Veselý.

Útočník Bohemians Jan Matoušek (vlevo) v utkání proti Hradci Králové.

Kovařík byl blízko hattricku, ale příležitost vstřelit třetí branku už nedostal.

„Po dvou gólech asi každého napadne, že by mohl dát hattrick. Kdybychom dostali penaltu či přímý kop, asi bych si ho vzal. Ve druhé půli jsem nicméně už tolik dopředu nechodil, soupeř změnil systém a musel jsem víc bránit,“ vysvětlil.

Jeho dva góly však nakonec na výhru stačily. Svým povedeným výkonem si Kovařík možná řekl o častější místo v sestavě.

„Rád bych v základu hrál pravidelně, ale to asi každý. Konkurence je velká, takže musím přijmout svou roli a neškodit týmu,“ pravil. „I když nehraju od začátku, tak se snažím maximálně pomoct.“

„Nasazení Honzy si musím před asistenty hodně obhajovat. Někdy možná nehraje tak dobře, ale zkrátka je produktivní, což je jeho přidaná hodnota proti ostatním,“ doplnil Veselý.